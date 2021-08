VIDEO - Au bord du canal d'Orléans, la véloroute du département attendue en 2025

Sur son VTT, Elsie Gaby semble surprise de l'état du chemin qui borde le canal d'Orléans, à Vitry-aux-Loges. Cette habitante de Donnery a l'habitude de venir "se défouler" ici, "je préfère ça au footing, on va plus loin" sourit-elle. Mais elle s'attendait à un itinéraire plus praticable, même en VTT. "J'avais entendu qu'ils allaient faire une piste cyclable, comme du côté de Combleux".

C'est prévu, mais ça ne sera pas pour tout de suite, explique le département du Loiret. La collectivité locale a racheté le canal d'Orléans à l'Etat, en 2018, et veut en faire un axe fort de son développement touristique. Notamment en proposant une véloroute, tout au long des 78 kilomètres qui relient Orléans à Montargis.

Une véloroute qui coûtera 15 millions d'euros

L'objectif, c'est de créer une boucle qui permettra de relier la Loire à vélo, la Scandibérique (une véloroute de 1700 km qui relie la Norvège à l'Espagne et qui dans le Loiret longe tout le canal du Loing, à l'est du département), et le canal, pour offrir la possibilité aux cyclotouristes de parcourir une boucle. Le projet a même un nom : "le Loiret au fil de l'eau, entre Loire et canaux".

Mais ce projet, estimé à 15 millions d'euros, va prendre du temps, car il faut créer de toute pièce un itinéraire cyclable, et renforcer en même temps les berges du canal. "Nous allons procéder par portions, comme un damier" explique Eric Gautier, directeur du service des bâtiments, des canaux, et de l'environnement au conseil départemental du Loiret. "Jusqu'en 2025, nous aménagerons un tronçon par an, mais vous verrez ça ira vite, on mettra quand même en service une portion du canal chaque année".

Le calendrier d'aménagement de la véloroute du canal d'Orléans

2022 : le tronçon de Chalette-sur-Loing à Presnoy

2023 : le tronçon de Chécy à Vitry-aux-Loges

2024 : le tronçon de Presnoy à Chatenoy

2025 : le tronçon de Vitry-aux-Loges à Chatenoy.

Dès septembre 2021, une enquête publique va être lancée, et les communes associées à la conception de cette véloroute. Les appels d'offre aux entreprises seront lancés en novembre. Et les premiers travaux proprement dits débuteront en 2022.

Un projet très attendu par les professionnels du tourisme

En attendant, les cyclistes doivent rester prudents, certains chemins au bord du canal d'Orléans sont difficilement praticables. Au bord de l'étang de la Vallée à Combreux, Joris Leclerc l'attend en tout cas avec impatience, cette véloroute. Il a créé il y a trois ans son entreprise d'activités de plein air autour de l'étang, du paint ball, du paddle.

"Pour l'instant on a quelques courageux qui viennent en VTT depuis Orléans, mais c'est vraiment compliqué. Avec cet itinéraire, nous aurons une nouvelle clientèle". Même chose au camping de la Vallée, où les nouveaux gérants ont déjà aménagé une aire de bivouac pour les cyclotouristes d'une nuit, et prévoient de développer, encore, leur accueil vélo.