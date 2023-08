Au Bric-à-Brac de Mézilles, les chineurs essaient de limiter le gaspillage

Les amateurs de brocantes ont rendez-vous à Mézilles. La 45e édition du Bric-à-Brac a démarré ce samedi 12 août. Des milliers de visiteurs et jusqu'à 200 exposants sont attendus ce week-end. Des ateliers, notamment sur le métier de brocanteur et sur la réparation de vieux vélos, sont également proposés.

Si dans un contexte d'inflation, les chineurs sont attirés par les petits prix, l'aspect écologique compte aussi. Nombreux sont ceux qui voient en la seconde main une manière d'éviter le gaspillage et de réduire leur empreinte carbone.

"On n'a pas besoin d'acheter du neuf"

Chloé repart avec un cabas bien rempli : des vases, de la vaisselle, quelques livres et des bibelots. La chineuse a l'habitude d'acheter d'occasion pour la planète. "J'aime bien la seconde-main dans les vides-greniers, on n'a pas besoin d'acheter du neuf pour trouver quelque chose, on trouve de très beaux objets ici", assure-t-elle.

Noémie, une adepte de la seconde-main, est du même avis. Sur la brocante, l'adolescente cherche surtout des vêtements d'été. "Avec la crise écologique, j'essaie de moins polluer, raconte-t-elle. Le gaspillage de vêtements devient un vrai problème, alors, j'essaie de changer mes habitudes".

"On participe à préserver la planète"

Quelques rangées plus loin, Edwige met un peu d'ordre sur son stand. La brocanteuse replace un vieux fauteuil qu'elle a chiné et retapé. Elle essaie de donner une seconde vie aux objets. "C'est écologique parce qu'on ne va pas dans une grande surface où tout est neuf et envoyé par avion. Ici, c'est du local, ça vient de chez nous, on participe à préserver la planète", explique la vendeuse.

Une fibre écolo partagée par les organisateurs de la brocante. "Aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux sur l'aspect environnemental et écologique. C'est important de ne pas pousser à l'achat d'objets neufs quand on peut les réparer", insiste Julie Lavolet, secrétaire du Bric-à-Brac de Mézilles.

Le Bric-à-Brac de Mézilles se termine ce dimanche 13 août à 16 heures.