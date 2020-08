Au Croisic, la pêche au homard est "responsable"

Au Croisic sur la côte Atlantique, des pécheurs amateurs ramènent spontanément leurs homards à l'Océarium. C'est une pratique de plus en plus courante avec les spécimens qui ont des oeufs.

Il est de plus en fréquent aujourd'hui que des pécheurs amateurs ou professionnels ramènent les homards femelles à l'Océarium du Croisic. Il n'y a pas de réglementation qui interdit de pêcher les homards femelles avec des œufs mais de plus en plus de pêcheurs amènent spontanément leurs crustacés pour que l'Océarium les garde, fasse éclore les œufs et élève les jeunes homards. Le pêcheur peut ensuite, au bout d'un mois et demi, récupérer et cuisiner le homard qu'il avait péché. _"Moi je trouve ça bien pour l'avenir et pour nos jeunes"_explique Antoine Coué, 64 ans. Ce plaisancier de Batz-sur-Mer pêche le homard depuis l'âge de 20 ans. Avant, il relâchait les femelles qui avaient des œufs. Aujourd'hui, il les amène à l'Océarium.

Jeunes homards de l'Océarium du Croisic - Océarium du Croisic

Les homards naissent dans les viviers de l'Océarium

"On met le homard dans un vivier, on surveille la température de l'eau et on laisse faire la nature" explique Stéphane Auffret, le directeur de l'Océarium du Croisic. Dans la nature, on estime que sur 1000 larves, une seule arrivera à l'âge adulte, alors que dans les bassins de l'Océarium, la réussite peut aller jusqu'à 1 voire 2%. Les homards qui naissent ainsi sont exposés et s'il y en a trop, l'Océarium les relâche au large, souvent à l'automne.

Jeune homard de l'Océarium du Croisic - Océarium du Croisic

Le homard breton au large de nos côtes

La population de homards bretons (ou homards européens) s'est "au moins stabilisée voire même a augmenté ces dernières années" constate Stéphane Auffret. Selon le directeur de l'Océarium du Croisic, "la pression de la pêche est moins forte". On peut trouver du homard au large de la Loire-Atlantique, entre 6 et 8 mètres de profondeur et à une centaine de mètres de la côte.