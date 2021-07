Au début de l'été, la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe incite ses habitants à passer au mulching

La communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe anticipe l'été et le gros arrivage en prévision de déchets verts à la déchetterie, conséquence des tontes de plus en plus nombreuses. Alors pour réduire la voilure, elle incite ses habitants à passer au mulching.

Le "mulching", traduit par "paillage", a les faveurs de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en ce début d'été. Elle incite ses habitants à choisir cette technique permettant de réduire la quantité de déchets verts récoltés après la tonte du gazon, responsable des plus gros arrivages en déchetterie. Le principe est simple : il suffit d'ajouter un kit sur votre tondeuse qui se chargera de broyer l'herbe coupée et de la reposer sur le sol, sans avoir besoin d'entasser les déchets.

Réduire les tas d'herbe en déchetterie

Le but affiché consiste en la réduction des arrivages en déchetterie. A Sablé-sur-Sarthe, plus de 2 700 tonnes sont collectés chaque année. "Et en plus, ça permet d'économiser de l'argent puisque les gens viennent moins souvent ici", confie Damien Jubault, éco-conseiller. Selon lui, en un an, le kit mulching est rentabilisé. Son prix varie entre 30 et 60 euros en jardinerie.

Le mulching permet également d'amener naturellement de l'engrais pour protéger la pelouse. "Si ça nous permet d'économiser et de protéger la planète, je dis oui", dit Joël, convaincu par ce dispositif. "En 5 ans d'utilisation, je n'ai pas grand chose à redire", répond Philippe. Même s'il a eu le temps de se frotter à des désagréments. "Mes enfants, en courant, déplacent les brins d'herbe dans la piscine", sourit-il.