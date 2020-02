Au Domaine des fauves, à Fitilieu, on sensibilise aussi à la faune locale

Avec le débuts des vacances pour notre zone, en Nord-Isère, à Fitilieu, le parc animalier le Domaine des Fauves rouvre ses portes ce week-nd. C'est le deuxième parc de félins de France, connu pour ses prédateurs : lions, tigres, guépards, panthères, loups. Mais le zoo travaille aussi sur des espèces moins impressionnantes : les oiseaux. Depuis l'an passé, tout un travail existe sur la faune locale en partenariat avec l'association iséroise le Pic vert.

Cette association a ainsi mené une étude, une opération de comptage des espèces présentes dans les allées du parc. Et elle a compté une trentaine d'espèces d'oiseaux. Une présence bien plus forte que dans la campagne alentour. "Ici, comme on a des fauves, des prédateurs, les chats ne viennent pas trop", explique Jean-François Lefebvre, le chef animalier. Pas ou peu de chats et des oiseaux épargnés : il faut savoir qu'un chat peut tuer jusqu'à 60 oiseaux par jour.

Des petits oiseaux moins nombreux, voire même menacés d'extinction

Le Pic vert a aussi installé un "tunnel à piaf", un tunnel qui permet avec un système de vitres sans tain d'observer de près les oiseaux sans les déranger. Sur des panneaux, des conseils pour les visiteurs sont distillés, comme penser à mettre un grelot au collier de son chat pour prévenir les oiseaux du danger.

Pour Jean-François Lefebvre, même si les oiseaux sont moins impressionnants que les fauves du zoo, le parc doit aussi mener des actions sur ces espèces. : "on a un rôle de préservation pour tous les animaux." Selon l'ONG Birdlife, en France, la population des oiseaux dans les campagnes s'est réduite d'un tiers en quinze ans.