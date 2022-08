Au lac de Cunlhat, certains vacanciers se baignent malgré l'interdiction liée aux cyanobactéries

La baignade est interdite au plan d'eau de Cunlhat depuis le 29 juillet 2022. En cause, la prolifération de cyanobactéries qui peuvent produire des toxines nocives pour les animaux et les humains. C'est également interdit de boire l'eau ou de la faire boire à ses animaux, mais aussi de manger les poissons pêchés à cet endroit.

L'arrêté municipal, qui s'appuie sur une recommandation de l'Agence régionale de santé (ARS), est placardé sur le chemin pour s'y rendre ainsi qu'un panneau "baignade interdite". Pourtant, certains vacanciers s'y baignent poussés par l'envie d'échapper à la chaleur. Eugénie et Julie se sont assises dans l'eau, près du bord, ce mardi. "On a lu et on s'est rendu compte que c'était surtout boire l'eau qui était interdit, mais on fait quand-même attention", expliquent ces touriste venues de région parisienne. Elles ne mouillent pas leur tête et vont se laver les mains dès qu'elles sortent de l'eau. "On a trop chaud" pour ne pas se baigner, précisent les deux jeunes femmes.

"On va rester au bord de l'eau" - Sophie, une vacancière

Des familles arrivent avec les maillots de bain, les serviettes de plage et la même envie de se rafraîchir. "Cela ne me donne plus très envie", reconnait Lila, en apprenant la présence de cyanobactéries. Ses parents sont d'accord, ils ne se baigneront pas à cet endroit. "On va rester au bord de l'eau, essayer de trouver un coin à l'ombre parce qu'il fait chaud", explique Sophie venue avec sa fille. Même si ses deux filles sont déjà en maillot de bain, Gildas leur a interdit de s'approcher de l'eau. "On ira chercher d'autres plans d'eau où on pourra se baigner", confie le père de famille.