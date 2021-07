VIDEO - Au large de Marseille, une bouée connectée mesure le réchauffement climatique

Une grosse bouée connectée installée près de l'Île du Planier, au large de Marseille, relève en continue des paramètres de l'eau. Ces données permettent d'étudier le réchauffement climatique. Cette balise dernière génération a été fabriquée par l'entreprise aixoise Mobilis en collaboration avec le CNRS.

Cette balise jaune mesure cinq mètres de diamètre et pèse près de six tonnes. Elle est équipée de panneaux solaires, de batteries et d'une petite éolienne, qui lui permettent d'être autonome. "Ces bouées sont suffisamment grandes, visibles et robustes pour pouvoir pérenniser les capteurs à bord", détaille Louis Juniet, directeur général adjoint de Mobilis.

La chaleur de l'atmosphère moins bien absorbée par la mer

Ces capteurs mesurent plusieurs données, notamment la température, le taux d'oxygène et l'acidification de l'eau. "L'objectif de cette bouée c'est de mesurer la qualité et l'impact de l'homme sur le littoral", précise Louis Juniet.

Ces études permettent ensuite d'analyser les conséquences du réchauffement climatique. "Dans nos données, on a vu la thermocline [séparation entre les eaux profondes froides et les eaux de surface chaudes, ndlr.] descendre jusqu'à 60 mètres", explique Jean-Michel Grisoni, océanographe et chercheur au CNRS de Villefranche-sur-Mer. Plus la thermocline est basse, plus l'eau de surface descend et moins la chaleur de l'atmosphère est absorbée par les eaux profondes.

Au premier plan, la bouée dite "laboratoire" qui remplace la balise géante à Marseille. © Radio France - Clémentine Sabrié

Jean-Michel Grisoni a développé cette bouée grâce à son partenariat avec Mobilis. "Sans l'entreprise, je n'avais pas assez de fonds. Sans moi, l'entreprise n'avait pas la technologie", souligne le chercheur. Il planche dessus depuis les années 1990. Le prototype a été créé en 2004. Depuis, il y a eu plusieurs versions de cette bouée connectée. La balise XXL est la dernière. Elle a été décrochée, lundi 26 juillet, et remplacée par une bouée plus petite. La balise dernière génération va être envoyée en Norvège.