Au Mans, le parc Victor Hugo s'agrandit et le collège Berthelot a un nouveau terrain de sport

Le conseil départemental, accompagné de toutes les équipes et entreprises qui ont participé aux projets ont inauguré l'extension du parc Victor Hugo et le nouveau terrain de sport du collège Berthelot au Mans. Des infrastructures qui revitalisent le quartier et apportent beaucoup de verdure dans cette ancienne cité administrative.

Un terrain de sport très attendu

Les élèves du collège Berthelot ont pu accéder à la nouvelle infrastructure à l’automne 2021. "Le collège Berthelot est un vieux collège, il est très beau mais très ancien, les élèves faisaient du sport dans la cours avec des classes en coursive donc c'était compliqué", explique Véronique Charles, la principale adjointe de l’établissement. En effet le lycée Berthelot est un ancien pensionnat de jeunes filles inauguré en 1907.

La principale se réjouit de voir enfin ses élèves se défouler sur le nouveau terrain. "Dans la cour, c’est du goudron, là on est sur un terrain plus agréable, avec des belles marques part terre, c'est du vrai sport", sourit-elle.

Faire du sport dans un environnement protégé et entouré de verdure, c’était la volonté de Michaël Ripoche le paysagiste de l’entreprise Arts des villes et des champs, en charge de ce projet. "On a fait plusieurs petits terrains de basket, de handball et des gradins pour que les élèves écoutent le professeur ou quand c'est en accès libre, pour que les familles regardent leurs enfants jouer, raconte-t-il. Le terrain on l'a placé à l'intérieur du parc pour que ce soit apaisant mais aussi quand les ballons sortent du terrain, ils ne se retrouvent pas sur la rue grâce aux anciennes grilles que l’on a installé, ce qui est aussi une source de danger assez forte."

En dehors des heures réservées au collège, l'espace sportif est accessible depuis peu à tous pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés.

Le parc Victor Hugo voit grand

"Au départ la commande était plutôt tournée vers un parking, raconte Michaël Ripoche donc on a beaucoup échangé avec les élus et ils ont été assez facilement convaincu parce qu’ils avaient conscience de la qualité de ce site."

Cet ancien parc à l’anglaise a été restauré, la végétation existante a, en partie, été conservée. "Il faut savoir qu’avant il y avait sur cet espace là le bâtiment de la cité administrative et les parkings donc on est passé d’un espace complètement minéral à un espace complètement végétal", explique le paysagiste. Il a fallu ramener 1 500 m3 de terre pour retrouver un véritable jardin. "Cette terre est issue terre végétale est _issue du chantier des créneaux de dépassement de la RD 357_, raconte le président du conseil départemental, Dominique Le Méner. Ici, rien n'est perdu, on récupère tout", ironise-t-il.

Concernant les plantations, des espèces sauvages du parc on été conservées pour la rusticité du site mais les jardiniers et paysagistes ont ajouté des espèces ornementales pour retrouver l’esprit du parc XIXe siècle. "Nous avons quelques arbres de collection dont un chêne blanc, qui a une place très centrale dans le parc", montre Michaël Ripoche à l'entrée de l'espace vert.

En quelques chiffres