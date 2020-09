Au Maupuy, des chasseurs de déchets traquent les détritus abandonnés dans la nature

Sacs plastiques dans une main, une longue pince dans l'autre. Ils étaient une dizaine ce samedi 19 septembre à arpenter les sentiers verdoyants autour du Maupuy, à Saint-Léger-le-Guérétois, pour ramasser les déchets abandonnés en pleine nature. La récolte a malheureusement été très bonne pour les membres de l'association Chasseurs de déchets en Creuse en cette journée mondiale du nettoyage de la planète.

Canettes de bière, sacs plastique et meubles disloqués

Voir une benne de camion quasi remplie et une demi-douzaine de sacs pleins à craquer désespère Cathy : "Des sacs de McDo, des bouteilles de bière... C'est bien de venir profiter du Maupuy mais quand on repart, il faut récupérer ses déchets et les jeter dans une poubelle !" Sacs plastiques, canettes de bière, déchets alimentaires et parfois même des meubles disloqués. Tout a été jeté dans la benne du camion de la commune de Saint-Léger-Le-Guérétois, son maire Patrick Rougeot au volant.

La benne du camion quasi remplie par les déchets récupérés au Maupuy, ce samedi 19 septembre © Radio France - Jeanne Daucé

"Du mieux malgré tout au Maupuy"

Pour sa première collecte de déchets, Arthur, 33 ans, est stupéfait de retrouver tout cela : "C'est vraiment la représentation du moindre effort, _les gens ont jeté leurs détritus comme ça, en se disant que d'autres allaient se charger de les ramasser derrière._.. C'est une mentalité qui devrait changer, en 2020".

En tout cas, il semble que les consciences se réveillent de plus en plus en Creuse ! Lysiane Binet, à l'origine de la collecte de déchets et créatrice du groupe Chasseurs de déchets en Creuse, le constate : "Beaucoup de promeneurs me disent qu'ils ramassent les déchets sur leur chemin, la mairie de Saint-Léger nettoie aussi. La situation est mieux qu'il y a deux ans, au Maupuy ! Cela me soulage, je me dis que cela vaut le coup de continuer : on pense être des petits colibris, qui font juste une petite part sans que cela soit utile, mais en fait ça l'est !"

Les chasseurs de déchets en Creuse ne relâchent pas leurs efforts. La prochaine collecte sera organisée dans le courant de l’automne, dans un lieu encore à définir.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, vous pouvez contacter les Chasseurs de déchets en Creuse sur leur page Facebook ou appeler Lysiane Binet au 06 68 99 40 81