Afin de protéger une zone Natura 2 000, où les pins se multiplient et menacent certaines espèces, les habitants du Mesnil-sur-Oger étaient invités, ce mercredi, à prélever des arbres. Du gagnant gagnant à quelques jours de Noël.

Au Mesnil-sur-Oger, on coupe son propre arbre de Noël et ça aide la nature

Aurélien et son fils Adam, avec les pins qu'ils ont coupés

Quoi de mieux, à quelques jours de Noël, que d'aller chercher son sapin soi-même dans la nature ? Un rêve possible ce 8 décembre dans les pâtis de la commune du Mesnil-sur-Oger. Cette zone classée Natura 2 000, protégée, est habituellement interdite, mais les pins sylvestres qui y prolifèrent menacent la biodiversité. "Le pin est une espèce dynamique", explique David Pêcheur, technicien à l’office national des forêts, "Il fait beaucoup de graines et il colonise tous les espaces disponibles, au détriment d'habitats rares comme la callune, les landes et les mares".

Je culpabilise toujours en achetant mon sapin de Noël, donc cette initiative est super, dit Juliette

C'est donc un geste pour l'environnement que sont venus faire Juliette, Hélène, ou encore Aurélien et son fils Adam, en venant couper certains de ces pins sylvestres. "Il faut que j'en trouve deux, parce que j'ai été missionnée par mon père de 70 ans pour en trouver un", sourit Hélène. Après quelques minutes d'effort, Aurélien vient à bout de son arbre : "J'en voudrais deux, pour les mettre à chaque bout de mon balcon, avec des guirlandes !".

Hélène tente de couper la tête d'un arbre © Radio France - Aurélie Jacquand

Double objectif : Faire découvrir et sensibiliser

Outre le fait de repartir avec un arbre de Noël gratuit, cet après-midi au Mesnil-sur-Oger était surtout l'occasion de faire découvrir le site aux habitants du secteur : "Un site où il y a des espèces vraiment très très rares, qu'on ne trouve pas ailleurs ou en moins grande quantité", précise Mélanie Braillon-Vuille, chargée de mission au conservatoire d'espace naturel de Champagne-Ardenne. Pour elle, couper des arbres est parfois bénéfique : "Il faut l'expliquer aux gens. C'est important qu'il découvre et qu'on leur explique comment préserver ces milieux naturels". La séance de coupe a d'ailleurs commencé par une présentation des pâtis du Mesnil-sur-Oger.