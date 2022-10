Au Naturoptère, on s'adapte à cet automne trop chaud

29,6 degrés enregistrés à Apt ce mardi 25 octobre, encore 25 degrés attendus sur le Vaucluse ce 26 octobre : il fait trop chaud pour cette période de l'année. La nature en est toute bouleversée. Les tomates continuent à rougir, les arbres fleurissent à nouveau, les moustiques sont de plus en plus nombreux et les cigales ainsi que les grillons chantent toujours. Au Naturoptère, le centre pédagogique dédié à la nature, à Sérignan-du-Comtat, on constate tous les jours ces changements.

Les arbres refleurissent... et les moustiques pullulent

Robin Mourgues, le chef des jardins du Naturoptère remarque chaque jour des phénomènes inédits. Comme ce cornouiller sanguin, qui comme son nom l'indique, devrait être rouge mais reste toujours aussi vert qu'au printemps. Comme ces arbres fruitiers, poiriers ou pommiers, qui refleurissent. "Je ne suis pas sûr que ces arbres fleurissent à nouveau au printemps", précise Robin Mourgues. Or, sans fleur printanière, il n'y aura bien sûr pas de fruit l'été prochain.

Au Naturoptère, les grillons continuent de chanter dès la tombée de la nuit. Ailleurs en Vaucluse, on peut même entendre des cigales, comme en plein juillet. "Ce n'est pas inédit d'entendre des cigales ou des grillons à la fin octobre. Mais ils sont plus nombreux que d'habitude". C'est le cas aussi des moustiques, vous l'avez sans doute remarqué. "Avec cette chaleur, les femelles sont capables de résister même dans des secteurs sans eau, explique Robin Mourgues. Quand l'eau arrive, leurs œufs vont éclore. Sans oublier l'absence de libellules, d'araignées et d'hirondelles qui elles sont parties, il n'y a donc plus de prédateurs. La seule solution pour que les moustiques disparaissent, c'est que les températures baissent. Et même à ce moment-là, ils survivront un peu dans les endroits abrités".

Tous ces changements inquiètent Robin Mourgues. Mais elle le pousse surtout à revoir sa façon de jardiner. "Préparons le terrain, réfléchissons, expérimentons plein de choses" dit-il plein d'entrain. Voilà pourquoi le jardinier a déjà planté un caféier, qui a donné quelques grains, ainsi que des cannes à sucre, propres au climat tropical. Pour l'instant elles ne passent pas l'hiver, et c'est tant mieux.

