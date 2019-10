Au nom de la mer : 2000 jeunes pour le premier forum de La Cité de la Mer

Lundi 14 et mardi 15 octobre, une soirée publique et un forum réunissant 2000 jeunes sont organisés par La Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin. Une vingtaine de personnalités répondent aux questions, partagent leurs expériences autour de la mer.

Deux belles journées sous le parrainage de Jacques Perrin, le réalisateur d’_Océans_.

Lundi 14 octobre, La Cité de la Mer organise une soirée grand public : "Confidences de mer". Cette soirée réunira des personnalités différentes qui raconteront "ce que la mer représente" pour elles. Historien, océanographe, plongeur, navigateur, réalisateur, archéologue... chacun d'eux apportera son regard sur les enjeux autour de la mer.

Les invités : Christian Buchet, historien spécialiste de la mer, Bernard Cauvin, président fondateur de La Cité de la Mer, Karine Claireaux, présidente du conseil national de la mer et des littoraux, Françoise Gaill, spécialiste des organismes marins, Jacques Rougerie, architecte de la mer, François Sarano, océanographe et plongeur, Josée Sarraein, océanographe et Jacques Perrin, réalisateur.

Mardi 15 octobre dans le cadre du forum Au nom de la mer, la Cité de la mer accueillera onze tables rondes, de 8 h 30 à 15 h 30. Ce sont 2000 collégiens, lycéens et étudiants vont échanger avec des intervenants.

Les six thématiques proposées :

Les 20 000 vies du monde de la mer, des grandes espèces au monde de l'invisible

Les menaces de l'Océan mais aussi les vents d'espoirs

L'Océan au cœur de l'innovation en Normandie

L'Océan, territoire de l'exaltation

La France, second territoire maritime mondial : vers une nouvelle géopolitique de la mer ?

A la découverte des abysses

La table ronde de France Bleu

Mardi 15 octobre, France Bleu vous propose une émission exceptionnelle. De 18h à 19h, Aurore Le Helloco et Benoît Martin reçoivent des invités.

Une émission à suivre en direct sur France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie (Calvados et Orne) et France Bleu Normandie (Seine-Maritime et Eure).