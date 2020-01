Six arbres du parc Micaud et un arbre de la promenade Chamars à Besançon seront abattus ce mardi 14 janvier pour des raisons de sécurité. Tous présentent des signes importants de dépérissement selon la Ville.

Au parc Micaud et promenade Chamars à Besançon, 7 arbres seront abattus

A Besançon, la municipalité va abattre six arbres du parc Micaud et un arbre de la promenade Chamars ce mardi 14 janvier "pour des raisons de sécurité publique". "Tous présentent des signes importants de dépérissement, confirmés par divers examens" indique la Ville dans un communiqué. Ces arbres seront remplacés cet hiver, pendant la prochaine campagne de plantation.

Les arbres abattus parc Micaud :

un érable de Colchide, "Acer cappadocicum" (il sera remplacé par un sujet de même essence),

un tulipier de Virginie, "Liriodendron tulipifera" (il sera remplacé par un Tilleul à petites feuilles, "Tilia cordata",

un tilleul argenté, "Tilia tomentosa" ( il sera remplacé par un Tulipier de Virginie, "Liriodendron tulipifera"),

trois charmes, "Carpinus betulus".

Promenade Chamars :

un Sophora du Japon, "Sophora japonica", qui sera remplacé par un chêne de Hongrie, "Quercus frainetto".

Micaud et Chamars partiellement fermés le temps de l'abattage

La Direction Biodiversité et Espaces Verts sera présente lundi 13 janvier à 13 h au Parc Micaud pour répondre aux questions du public sur l’état sanitaire des arbres à abattre, et sur les choix de la Ville en matière de gestion du patrimoine arboré. Durant l’intervention mardi 14 janvier, le parc Micaud et la promenade Chamars seront partiellement fermés.