Au Près-la-Rose à Montbéliard, la LPO recense les oiseaux et constate le déclin de certaines espèces

Jumelles, appareils photos, carnet et stylos. Les cinq membres de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de PMA arpentent les allées du Près-la-Rose à Montbéliard. Ils participent à la 11e édition de l'opération nationale de comptage national des oiseaux des jardins organisée ce samedi 28 et ce dimanche 29 janvier. Selon le bilan des dix dernières années publié par l'association il y a quelques jours, certaines espèces se raréfient dans les villes. C'est aussi ce que constate Karine Griffon, adhérente à la LPO. "Il y a 15 ans, nous avions beaucoup de verdiers dans notre jardin. Aujourd'hui, on en compte qu'une dizaine, affirme-t-elle. Cette baisse de la biodiversité est inquiétante. D'ici 10, 20 ou 30 ans, nos enfants risquent de ne plus voir d'oiseaux. On voit concrètement les conséquences du réchauffement climatique, même en Bourgogne-Franche-Comté".

Les données seront comparées aux résultats des années précédentes. © Radio France - Emma Steven

Selon l'observatoire des oiseaux des villes, 40% des espèces sont en déclin au printemps , comme le bouvreuil pivoine, le verdier ou encore le merle noir. En hiver, les volatiles sont plus nombreux en ville . D'abord parce qu'il fait plus chaud, mais aussi parce qu'ils ne trouvent plus assez de nourriture dans les zones rurales. Des chiffres révélés grâce à l'opération de comptage. C'est la première fois que Gérard Maillard y participe : "J'essaye de mettre une petite pierre à l'édifice, d'aider à cette grande cause qu'est la lutte contre la disparition de certaines espèces d'oiseaux. J'espère que nos observations permettront de tirer des conclusions ", explique le passionné d'ornithologie.

Car pour ces amoureux de la nature, tout n'est pas perdu. Chacun peut jouer un rôle pour faire revenir les oiseaux dans les villes. "Il faut laisser nos jardins vivre, ne pas tondre trop régulièrement pour qu'ils puissent y trouver de quoi manger", explique Stéphanie Pellaton, référente rapaces nocturnes pour la LPO du pays de Montbéliard. Elle espère que les résultats de ce comptage national permettront une prise de conscience collective.