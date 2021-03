Au printemps, accueillez des abeilles dans votre jardin !

Nous vous invitons dans l'incroyable jardin des petites ruches, au Val-d'Ocre, à Saint-Aubin-Château-Neuf. C'est ici que Céline Locqueville a créé un jardin-rucher associatif, un paradis des abeilles. Elles y sont libres, autonomes et surtout dans un habitat qui leur convient.

Interview de Céline Locqueville Copier

Installer une ruche refuge est une bonne idée pour plusieurs raisons :

Améliorer la vie de nos jardins, et donner un coup de pouce aux jardiniers. Les abeilles mellifères et les osmies sont comme les bourdons des pollinisateurs, et on a besoin d'eux pour cultiver les pommes, poires, cerises, potirons, courgettes, melons et beaucoup d'autres fruits et légumes.

Protéger les abeilles, leur permettre de retrouver un abris naturel et créer de nouveaux essaims. Donc vous l'avez compris, l'installation d'une ruche refuge ne se fait pas pour produire du miel.

Céline Locqueville - Benoit Chomaud

Pourquoi l'installer dans notre jardin ?

Si vous n'avez pas de ruches près de chez vous, en installer une dans votre jardin est une bonne idée. Puisque les abeilles butinent environ dans un rayon d'un kilomètre autour de leur ruche. C'est une manière de redonner vie à votre jardin et votre potager.

Une ruche refuge, c'est quoi ?

Une ruche refuge ne ressemble pas à une ruche de production. Vous n'y verrez pas de cadre classique. L'idée est de recréer un habitat d'origine, naturel, pour les abeilles. Il faut que ce soit semblable à un tronc d'arbre creux, à une petite cheminée en bois. C'est essentiel pour la santé de l'abeille, elle va pouvoir gérer sa maison, la reine va pouvoir pondre comme elle le souhaite en produisant des alvéoles de la taille exacte des petits.

Ruche Refuge - Benoit Chomaud

Où l'installer ?

Nous avons régulièrement des problèmes de canicule. Donc l'idéal est de placer la ruche pour qu'elle soit ombragée l'après-midi. Mais attention à ne pas l'installer sous un arbre fruitier, pour éviter toute chute sur la ruche. Il faut aussi être vigilent à ce que les abeilles aient suffisamment de quoi se nourrir dans les environs : arbres, arbustes, fleurs...

Comment y faire venir les abeilles ?

Patience ! Elles peuvent venir toutes seules. Pour les aider, on peut préparer la ruche en y mettant un peu de propolis, en la faisant fondre avec un chalumeau ou en frottant l'intérieur : c'est le meilleur attire-essaim. La meilleure période ? C'est maintenant, au début du printemps. Les abeilles pourront commencer à s'y installer mi-avril, puisque c'est en ce moment que les ruches se divisent et qu'elles créent leurs nouveaux essaims.

Elles auront plus de facilité à venir s'y installer si la ruche est placée en hauteur.

Faut-il entretenir cette ruche refuge ?

Les abeilles se débrouilleront mieux sans notre aide ! Il est vraiment déconseillé de leur donner du sucre, il faut les laisser se nourrir avec leur miel. L'idéal : faire le moins de choses possible et les laisser tranquilles !

Ruches refuges : le livre

Ruches refuges - Editions Ulmer

Parce que l'apiculture est de plus en plus intensive, les abeilles mellifères, indispensables pollinisatrices, sont aujourd'hui fragilisées par l'exploitation intensive de l'homme. Grâce à ce livre, vous comprendrez la nécessité de créer des ruches de biodiversité, dont on ne prélève pas le miel, et vous apprendrez à fabriquer dans votre jardin "ces nichoirs à abeilles".

Céline Locqueville présente les moyens de redonner aux abeilles leur statut d'animal sauvage et de restaurer leur diversité génétique. Elle propose en particulier la construction pas à pas de plusieurs modèles de ruches-refuges (ou "ruches rebelles sans récolte de miel") avec des matériaux naturels : la paille, la terre, le bois, l'écorce.