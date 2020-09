Au salon de l'habitat du Mans on cherche à isoler sa maison pour moins d'un euro

Lorsque le gouvernement a présenté son plan de relance de l'économie le 3 septembre dernier, une mesure concernait directement les foyers : la "Prime Rénov" pour réaliser des travaux d'isolation thermique dans son logement. Elle sera étendue à tous les foyers sans condition de ressource à partir de janvier 2021. L'aide pourra aller de 2.000 à 20 000 euros.

C'est en entendant parler de cette extension que Sandrine et Christophe, ont décidé de franchir le pas. "On vient d'acheter un pavillon et cette prime nous intéresse car on doit isoler nos combles" explique le couple sarthois, "on a beaucoup à y gagner en économie de chauffage".

Une maison isolée pour 1 euro

Ils ont donc profité de ce salon de l'habitat pour se renseigner, et c'est sur le stand de l'entreprise sarthoise Tilyo qu'on leur a tout expliqué : leurs combles pourront être isolées pour seulement 1 euro. "Effectivement, détaille l'un des commerciaux, nous sommes rémunérés par les primes C2E, qui vont nous être reversées directement pour que vous n'ayez pas l'avance de frais à faire". Sandrine et Christophe ont le sourire, prennent rendez-vous dès la semaine prochaine avec l'entreprise sarthoise pour évaluer l'ampleur des travaux, "en plus c'est une entreprise locale" renchérit Sandrine.

"Tout le monde a droit à des aides"

Même si le couple ne bénéficiera pas de la "Prime Rénov" du plan de relance qui ne sera réellement effective qu'en 2021, le patron de Tilyo, Nicolas Leroy l'assure, depuis l'annonce du gouvernement, il a plus de monde qui l'appelle "le nombre d'appel a presque doublé" constate-t-il. Mais d'autre primes existent déjà, comme celle dont vont bénéficier Sandrine et Christophe, et tout le monde peut avoir des aides tient à préciser Nicolas Leroy : "certains clients s'estiment parfois trop aisés pour l'isolation à 1 euro, mais ce n'est pas vrai, tout le monde a droit à des aides, plus ou moins importantes".

Sur les 2.000 logements isolés en Sarthe cette année par l'entreprise sarthoise Tilyo, la moitié n'a rien eu à débourser grâce aux aides de l'État. Le montant de l'aide "Ma Prime Renov" sera connu au plus tard fin septembre selon le gouvernement.

Plus de 200 exposants sont présents au salon de l'habitat du parc des expositions du Mans jusqu'à ce dimanche de 10h à 19h.