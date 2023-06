Au sud de Dijon, on a (déjà) plus le droit d'arroser les fleurs

"La semaine dernière , on a installé quelques gros pots sur la place à proximité de la mairie, mais ils vont rester vides." A Izeure (Côte-d'Or), 900 habitants Bernadette Berger, la première adjointe au maire s'est déjà fait une raison.

Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne , au sud de Dijon : sur les bassins de la Cent-Fonts, de la Biètre et de la Vouge, la préfecture a déjà pris un arrêté qui limite fortement l'usage de l'eau.

Pour schématiser, entre Bretenières et Saint-Jean-de-Losne, il est interdit de remplir sa piscine, laver sa voiture, mais aussi d'arroser les espaces verts, les terrains de sports, les jardins potagers (durant la journée) .. et même les plantes en pots !

"On compte sur les quelques pluies d'orages en espérant qu'elles tomberont durant la nuit, mais on sait déjà très bien qu'on ne pourra plus arroser nos massifs avant le mois d'octobre" pronostique Bernadette Berger. "Ce n'est malheureusement pas une surprise, et on le sentiment d'être simplement les précurseurs d'une situation qui va vite se généraliser au reste du département."

La zone où l'arrosage est désormais interdit - Extrait de la carte de la préfecture de la Côte-d'Or

Et les interdictions qui s'y rapportent - Préfecture de la Côte-d'Or

Renoncer aux hortensias

"On ne va pas faire la police pour surveiller ce que chacun fait chez soi, mais on compte sur le respect de cet arrêté et la bonne intelligence de chacun" assure la première adjointe.

Chapeau de paille sur la tête, on croise Yves qui s'occupe de son potager. "*Moi je mise sur le paillage, ça garde l'humidité et ça tient les plantes au frais. Pour l'instant, on ne s'en sort pas trop mal, et tant pis si il y a de la casse cet été." *Pour les fruits et les légumes des jardins l'arrosage reste autorisé aux heures fraiches, entre 20 heures et 9 heures du matin.

"On va devoir s'adapter" remarque Marie qui travaille à ses côtés. "J'aime beaucoup les fleurs, mais je crois qu'il faudra renoncer aux hortensias et trouver des plantes bien moins gourmandes en eau. On a plus le choix."

Terrain de foot presque jaune

De l'autre côté de la commune, le terrain de foot commence déjà à ressembler à un paillasson. "On y peut malheureusement rien" soupire l'élue. "De toutes façons, on avait pour habitude de ne pas l'arroser durant l'été. Face aux sècheresses qui se répètent, le club nous demande de construire un terrain synthétique, mais la commune n'en a pas les moyens."

Le terrain s'annonce bien dur pour les jeunes footballeurs © Radio France - Olivier Estran

Même l'étang municipal qui sert de bassin de pêche souffre de la situation. "En 15 jours, on a perdu 15 centimètres d'eau" souffle Gérard Journet, un des bénévoles qui entretient les lieux. "Tout est sec, et c'est de pire en pire" remarque Sébastine Colin, le président de la société de pêche. "Alors on espère que ceux qui fréquentent le lieu respecteront l'interdiction de faire du feu, car le risque est très grand, et cela pourrait partir vite."

Le niveau de l'étang municipal a baissé de 15 cm en 15 jours © Radio France - Olivier Estran

Les agriculteurs touchés aussi

Ces restrictions concernent aussi les agriculteurs. Pour sauver leurs futures récoltes, 22 d'entre eux peuvent compter sur une réserve d'eau qu'ils ont crée à Aiserey. Pour le reste, ils n'ont plus le droit de pomper dans les rivieres ou les nappes phréatiques, sauf "pour les cultures sensibles" précise la préfecture.

"Si je comprends bien, on peut encore arroser les pommes de terre, les oignons, et les cultures maraichères" explique Charles Potet qui exploite 250 hectares de cultures à Rouvres-en-Plaine. "Mais pour le maïs, le soja ou le tournesol, on doit compter uniquement sur notre bassin de rétention d'eau. Chaque agriculteur a un quota d'eau, et on va tenter de mener nos cultures à terme comme cela."

Pour cette semaine, on attend quelques averses orageuses en Côte-d'Or, de quoi rafraichir sans doute, mais bien insuffisant pour compenser le déficit des nappes phréatiques. "Et encore, on espère que ces orages ne seront pas trop violents pour ne pas coucher ou abîmer nos futures récoltes" souhaite Charles Potet. "On est vraiment à un moment crucial de notre production."