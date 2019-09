Aubenas : 46 kilomètres de voies douces d'ici 2022

Le réseau de voies douces s'agrandit dans la communauté de communes du bassin d'Aubenas. En 2022, on pourra aller de Lalevade-d'Ardèche jusqu'à Vogüé.

La voie douce enjambe l'Ardèche entre Saint-Privat et Saint-Didier-sous-Aubenas

Aubenas, France

On les appelle les voies douces, les voies vertes, les pistes cyclables ou encore les voies dédiées. Peu importe. Il s'agit de tracés réalisés pour les déplacements doux : vélos, piétons, skate, trottinettes etc. Aujourd'hui, il y a quelques portions mais qui ne sont pas reliées entre elles. Le plan prévoit un maillage qui permettra de traverser la communauté de communes mais aussi de rejoindre les centres villes et les zones d'activités.

Le plan des voies douces dans la bassin d'Aubenas - Communauté de communes du bassin d'Aubenas

Aller au travail en vélo

Ces pistes cyclables sont faites pour les loisirs. Elles sont faites aussi pour les touristes. Georges Harder qui tient un gîte à Saint-Didier-sous-Aubenas milite depuis longtemps pour un meilleur maillage du territoire. Désormais la liaison entre Saint-Privat et Saint-Didier-sous-Aubenas passe devant chez lui. Un plus pour les touristes qui sont très demandeurs. Mais la communauté de communes voudraient aussi encourager les habitants à aller au travail en vélo. Les voies vertes vont desservir les centres villes, mais aussi les zones d'emploi.

100.000 € du kilomètre

Il faut compter en moyenne 100.000 € pour réaliser un kilomètre de voies douces. Dans le bassin d'Aubenas, elles empruntent en partie l'ancienne ligne de chemin de fer entre Lalevade-d'Ardèche et Vogüé. Il faut alors réaménager la plate forme et vérifier la solidité des ouvrages d'art. Il faut aussi parfois aussi construire une voie ou réaménager un ouvrage d'art. Pour passer l'Ardèche entre Saint-Privat et Saint-Didider-sous-Aubenas, il a fallu agrandir le pont de la RD 104. Un coût de 415.000 € pour quelques centaines de mètres.