La ville d'Aubusson freinée dans ses ambitions énergétiques et écologiques

A Aubusson, l'énergie photovoltaïque gagne de plus en plus d'adeptes. Au point que son poste source est saturé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus recevoir et transformer d'énergie. Une première tranche de travaux d'agrandissement est en cours depuis le début de l'année et doit se terminer en 2023. Mais pour le maire d'Aubusson, Michel Moine, ce n'est pas suffisant, "le transformateur qui va être installé va pouvoir recevoir jusqu'à 30 mégawatts. Sauf que la mairie a un projet de quatre à cinq mégawatts et qu'un agriculteur fait construire un champ photovoltaïque de 20 mégawatts. Donc le nouveau transformateur est saturé avant même son installation."

Ce projet de champ photovoltaïque, c'est Marc Lefranc qui le pense depuis des années. Un projet d'envergure puisqu'il permettra de faire passer la ville d'Aubusson en énergie positive. Cela voudrait dire qu'elle produirait plus d'énergie qu'elle n'en consomme... elle serait ainsi l'une des premières en France.

Des travaux sont prévus, mais ils prennent du temps

Le maire dénonce un manque d'anticipation de la part de l'entreprise chargé de la maintenance des lignes électriques, RTE Sud-Ouest. Mais son directeur, Dominique Millan se défend, "à l'origine, les travaux devaient durer jusqu'en 2029, nous avons pu les réduire à 2023. Mais nous ne pouvons pas faire plus. Pour vous donner une idée, rajouter un transformateur dans un poste source, c'est ajouter quelque chose de 8 mètres de long et qui pèse 230 tonnes. Il y a des infrastructures de génie civil à réaliser, des travaux de raccordement, acheminer le transformateur et ça demande un petit peu de temps".

RTE prévoit une seconde phase de travaux pour augmenter la puissance du transformateur afin que les dizaines de projets de champ photovoltaïque en liste d'attente puissent voir le jour à Aubusson.