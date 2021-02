Les supermarchés Auchan s'apprêtent à supprimer les barquettes en plastique des rayons boucherie et poissonnerie au profit d'emballages plus respectueux de l'environnement.

Auchan va supprimer les barquettes en plastique des rayons boucherie et poissonnerie

Les emballages des rayons boucherie et poissonnerie des supermarchés Auchan représentent 55 millions de barquettes chaque année. Aujourd'hui elles sont en polystyrène expansé, noir ou blanc et ne sont pas recyclables. Elles vont donc être remplacées par des barquettes fabriquées à partir de fibres végétales comme par exemple des résidus de canne à sucre. Elles ne contiendront pas de colle et, cerise sur le gâteau, elles permettent d'allonger la durée de conservation des produits d'une journée, ce qui va aussi limiter le gaspillage alimentaire.

1000 tonnes de plastiques en moins

L'étiquette et le film pourront aussi être compostés à la maison d'ici à l'an prochain. En tout, ce sont plus de 1000 tonnes de plastique qui vont ainsi disparaître des rayons, grâce à ces nouveaux emballages.

Par ailleurs, le fabricant de ces nouveaux emballages annonce qu'il va rapatrier sa production de Chine vers l'Europe.