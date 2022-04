"Aucun arbre centenaire ne sera abattu" au pied de la tour Eiffel promet la mairie de Paris

"C'est un premier pas important", écrit le journaliste Hugo Clément sur Twitter suite à l'annonce du premier adjoint à la Ville de Paris ce samedi 30 avril : Emmanuel Grégoire assure qu'"aucun arbre centenaire ne sera abattu" au pied de la tour Eiffel. "Nous en prenons l'engagement", promet l'élu.

Deux jours plus tôt, Hugo Clément et plusieurs associations interpellaient la mairie au sujet de ce projet d'abattage : 42 arbres coupés, certains centenaires, pour 222 arbres replantés, au profit d'un chantier de réaménagement des abords du monument. Projet qui doit permettre la création de 1,6 hectares d'espaces verts dont "Nous aurons l’occasion prochainement d’en présenter les détails", indique le premier adjoint d'Anne Hidalgo.

La pétition lancée vendredi par France Nature Environnement "Tour Eiffel : non aux abattages d’arbres, non à la bétonisation en espaces boisés classés" a recueilli plus de 32.000 signatures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



