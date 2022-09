"Aucun respect" : après la journée citoyenne de nettoyage à Craon, des ordures jetées dans un parc de la ville

Le coup de gueule de la municipalité de Craon après la grande opération de nettoyage de la ville samedi 17 septembre. Des dizaines d'habitants se sont mobilisés pour ramasser les déchets jetés ici et là, dans la rue, en pleine nature. Mais, quelques heures après cette opération, dans un site très fréquenté par des familles et des enfants, le Pré de la Liberté au bord de l'Oudon, des ordures jonchaient de nouveau le sol.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un acte malveillant et un manque de respect dénonce, avec amertume, Quentin Lanvierge, adjoint au maire chargé de la communication, de la culture et du tourisme : "il y a des gens qui se sont amusés à jeter des déchets au milieu du parc, à envoyer une poubelle dans l'Oudon. Non seulement c'est dégoûtant pour les familles qui passent là, il y a des jeux pour les enfants, mais ce que je trouve le plus révoltant c'est le manque de respect pour ce qui a été fait samedi. La journée de nettoyage, c'est pour rendre propre la ville mais c'est aussi pour faire prendre conscience aux habitants qu'il ne faut rien jeter sur la voie publique. Lorsque vous vous motivez pour faire cette action et deux jours après tout est ruiné c'est vraiment démoralisant".

Samedi, lors de cette journée de nettoyage, une centaine de kilos de déchets ont été ramassés sur le territoire de la ville de Craon.