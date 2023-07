"Aucun respect" : deux aires de repos infestées de déchets obligées de fermer près du Luxembourg

Les images parlent d'elles-mêmes. Au matin du lundi 24 juillet, les services de la Direction interdépartementale des routes de l'Est (Direst) ont retrouvé les aires de repos de Portes de France et d'Entrange, près de la frontière avec le Luxembourg, au bord de l'A31, dans un état déplorable. Des sacs poubelles et des déchets jonchaient le sol, les murs des toilettes étaient recouverts d'excréments... La Direst a donc décidé de fermer ces deux aires de repos "pour une durée indéterminée".

Les dégradations ont été effectuées en moins de 24 heures le week-end dernier, puisqu'une entreprise de nettoyage passe une fois par jour pour remettre l'aire en état. "Il y a eu des dépôts d'ordures ménagères dans des conteneurs qui ne sont pas prévus pour ça", explique Ronan Le Coz, chef de la division d'exploitation de Metz à la Direst. "Dans les toilettes, il y avait des déjections humaines dans tous les coins. Ça dépasse vraiment tous les moyens de nettoyage qu'on peut avoir." Les deux aires seront donc fermées "quelques jours", le temps de tout nettoyer.

De nombreuses poubelles ont débordé sur l'aire d'autoroute d'Entrange. - Direst

"C'est le contribuable qui paie"

L'aire de Portes de France, particulièrement touchée, avait été refaite en 2020 , pour gommer sa réputation d*' "aire la plus sale de France". "On n'avait plus vu ça depuis quelques années"*, assure Ronan Le Coz. "On pense que c'est lié aux départs en vacances, avec des usagers qui ne prennent pas le temps de jeter leurs ordures ménagères avant de partir et qui les laissent sur les aires d'autoroute. C'est un phénomène qu'on observe de plus en plus depuis la mise en place des taxes sur les ordures ménagères. Comme l'autoroute est gratuite, les gens viennent juste pour déposer leurs poubelles."

La Direst rappelle que les ordures ménagères ne doivent pas être déposées sur les aires d'autoroute. - Direst

"Il n'y a vraiment aucun respect pour les gens qui nettoient", déplore le chef de la division d'exploitation de Metz, qui rappelle que seuls les déchets générés sur l'aire d'autoroute peuvent y être jetés, comme ceux issus des pique-nique. "Ces autoroutes sont gratuites pour les usagers, mais nos moyens sont limités. Donc il faut bien se dire que quand il y a ce type de dégradations, c'est le contribuable qui paie au bout du compte." Seules aires de repos plutôt épargnées par le phénomène : celles avec du personnel 24 heures sur 24, notamment dans les stations-service.

Les services de la Direst ont décidé de fermer les deux aires d'autoroute pour des raisons d'hygiène. - Direst