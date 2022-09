Audincourt : la sobriété énergétique, ça coûte, mais ça paye

Les collectivités, comme les particuliers, payent le prix fort de la flambée des cours de l'énergie. La ville d'Audincourt est engagée depuis plus de dix ans un plan de sobriété énergétique. Elle a fait ses comptes : l'isolation des bâtiments communaux, comme l'installation d'un réseau d'éclairage intelligent ou de panneaux photovoltaïques, ça coûte, mais ça paye.

Cette politique de maîtrise de l'énergie a été engagée dans les années 2010, à Audincourt, avec l'isolation en BBC de 21 bâtiments communaux, dont l'hôtel de ville. Des investissements couteux mais qui s'avèrent payant, surtout dans la période actuelle. "Avec l'isolation de l'hôtel de ville, nous avons divisé la facture de chauffage par trois de 75 000 € à 25 000 € annuels," explique Martial Bourquin, le maire. Mais il faut aller plus loin. Rien que pour cette année, la facture totale du chauffage des bâtiments communaux devrait passer de 400 000€ à 900 000 €.

Une pétition pour demander au gouvernement de renoncer à la TVA sur les énergies

L'autre chantier en projet est une révision complète de l'éclairage public. 1 million 600 000 € sur les 4 ans à venir. "L'idée avec le ce grand plan d'éclairage intelligent, c'est de dépenser entre 30 et 40 % en moins, en régulant l'éclairage, notamment la nuit. Soit on éteint, soit on le met en veille jusqu'à 20 %. Tout cela, c'est bon pour les finances de la ville. Et c'est bon pour la planète."

Les autres axes sont l'installation de panneaux photovoltaïques, partout ou c'est possible, notamment sur le toit de l'hôtel de ville. Et la végétalisation de nombreux espaces, notamment par la plantation de 1000 arbres en ville.

Enfin, la ville a décidé de régler tous ses chauffages sur 19°, comme le préconise le gouvernement et 15° dans les gymnases de la ville.

Pour ce qui est du prix de l'énergie, Martial Bourquin va proposer à son conseil municipal de signer une pétition pour demander au gouvernement de renoncer à la TVA sur toutes les énergies. "L'Espagne s'est engagée dans cette voie. C'est donc possible en France. D'où cette pétition qui va demander au gouvernement de renoncer à cette TVA pour permettre aux collectivités et aux ménages de passer un hiver normal".