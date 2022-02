Aullène : 60 hectares de végétation détruits par un incendie

Un feu s'est déclenché ce jeudi 24 février à Aullène. Malgré la mobilisation de quatre Canadair et d'un hélicoptère, il a détruit 60 hectares de broussailles et de maquis. L'incendie n'est pas encore éteint, mais il ne progresse plus, assurent les pompiers.