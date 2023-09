Ault : des habitants vont former une chaîne humaine pour réclamer le prolongement de la digue 83

À Ault , des habitants vont former une chaîne humaine ce samedi 16 septembre pour demander le prolongement de la digue 83. Une mobilisation organisée par Ault environnement, une association de riverains , à l'occasion des 40 ans de l'ouvrage. Il avait été édifié en 1983 après une série d'éboulements de la falaise pour sauver une partie du village, menacée par l'érosion. Sauf que, faute de financements, la construction n'avait pas été menée à son terme.

La falaise recule de 35 centimètres par an

La digue démarre ainsi à la plage d'Onival mais ne rejoint pas la digue du casino, en contrebas du centre-bourg. Elle s'arrête 160 mètres avant. C'est ce tronçon qu'Ault environnement aimerait voir construire et va donc symboliser en formant une "digue humaine avec tous les volontaires", expose Xavier Desjonquères, le président de cette association qui réunit 160 habitants.

L'Aultois s'inquiète que cette zone ne soit pas protégée de l'érosion . "À cet endroit, la falaise continue à reculer de 35 centimètres par an. Ce qui veut dire que ça menace à la fois la rue qui est le long de la falaise et les maisons qui sont le long de cette rue", explique Xavier Desjonquères. Une dizaine de maisons de la rue de Saint-Valéry seraient en danger d'ici 30 ans. Afin de sensibiliser à ce risque , l'association va d'abord tracer une ligne sur le sol, à dix mètres du bord de la falaise, pour délimiter la zone qui sera considérée comme dangereuse à partir de l'année prochaine.

Un enjeu touristique

Ault environnement met en avant une autre raison de prolonger l'ouvrage. "L'enjeu ce n'est pas seulement la dizaine de maisons qui sont là, c'est aussi la coupure d'un lien à pied sur le bord de la falaise entre le centre d'Ault, l'ancien quartier de la pêche et le quartier balnéaire d'Onival", détaille Xavier Desjonquères. Le chemin aménagé sur la digue au pied des falaises est en effet une impasse. Ce qui, selon l'association, n'est pas pratique pour les promeneurs et les touristes, de plus en plus nombreux à Ault depuis le Covid. "Les touristes ne comprennent pas qu'on n'ait pas la possibilité de faire une promenade agréable d'une plage à l'autre à Ault", regrette le président de l'association.

De son côté, la mairie dit avoir réalisé des travaux pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales, ce qui diminue l'érosion, et envisage de renforcer la protection de la falaise si elle trouve des sources de financement. En revanche, pour le maire, Marcel Le Moigne, la prolongation de la promenade "paraît illusoire" dans un horizon proche.

Ault environnement donne rendez-vous aux volontaires à 18h30 rue de Saint-Valéry, en face du numéro 16, pour la délimitation de la zone menacée par l'érosion et à 19h en bas de la Grande Rue, devant l'ancien casino, pour former la chaîne humaine.