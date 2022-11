Autonomie énergétique de la Corse, vers une gestion intelligente des énergies renouvelables

Récemment réunis à l'université de Corse : chercheurs, entrepreneurs élus et citoyens tentaient de répondre à cette question de la production et de la consommation durable de l’énergie à l'occasion d'I Scontri di i Territorii organisés par la chaire "Mutations et innovations territoriales". Une manifestation autour des thèmes de "l'énergie et l'insularité" faisant la part belle à la montée en puissance des énergies renouvelables au sein du mix énergétique de l'île avec en ligne de mire l'autonomie de la Corse dans ce domaine à horizon 2050, à savoir répondre à la totalité du besoin énergétique corse à partir de ces ENR.

Les défis de l’intermittence et de l’insularité

Pour pallier le problème de l'intermittence du solaire, de l'hydraulique et l'éolien, les chercheurs de l'université comme Ghjuvan’Antone Faggianelli travaillent au développement de réseaux intelligents : « Tout cela passe notamment par le développement de systèmes de stockage et également de pilotage de charges et de gestion de la production__. L'objectif, n'est pas de remplacer le Réseau EDF mais de travailler de concert, subvenir à notre besoin mais également par moment aider le réseau, le soutenir, soit en évitant de consommer aux heures de pointe, soit carrément en injectant de l'énergie. »

Un travail déterminant pour EDF en Corse selon Vincent de Rul, le directeur régional : « Dans les usages qui évoluent, on pense évidemment à la mobilité électrique de manière à pouvoir adapter la consommation d'énergie et associer la production d'énergie photovoltaïque, par exemple, à la recharge des véhicules électriques. »

Un pilotage qui permettra d'atteindre cette autonomie s'il est lié à une maîtrise de la demande, comme l'explique Judicaël Ambach-Albertini, directeur de département à l'Agence de l'urbanisme : « Dans le schéma régional air-climat-énergie qui fixe l'objectif d'autonomie énergétique de la Corse à 2050, 2/3 de l'effort reposent sur la maîtrise des consommations. Ensuite, il faut mettre en place le développement des énergies renouvelables pour couvrir ce qui reste à consommer, pour consommer moins et mieux. » En Corse, la moitié de la consommation énergétique est due aux transports, le reste à la consommation des bâtiments.

Modèles prédictifs et réseaux intelligents

Gilles Notton est maître de conférences à l'université de Corse spécialisé dans ce domaines des énergies renouvelables compte parmi les 2% de scientifiques les plus influents au monde selon le classement de la prestigieuse université de Stanford aux Etats-Unis, il est invité de la rédaction.

