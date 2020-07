Autoroutes : près d’un Français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture

Selon une enquête Ispsos pour la Fondation Vinci Autoroutes publiée ce vendredi, près d'un tiers des Français admet jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture sur la route des vacances. Chaque jour, 25 tonnes de canettes, cigarettes et papiers sont ramassés le long des autoroutes selon Vinci.

Si vous prenez la route ce week-end pour partir ou revenir de vacances, soyez vigilants à bien jeter vos emballages, canettes et autres mégots de cigarettes dans une poubelle. Selon une enquête Ispos pour la Fondation Vinci Autoroutes* parue ce vendredi, près d'un Français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture. Pour sensibiliser les automobilistes, une campagne est lancée auprès du grand public, avec le slogan "Retenez-vous… la prochaine poubelle n’est jamais loin !".

Des affiches vont être exposées dans les 453 aires du réseau Vinci. L'entreprise rappelle que "chaque jour, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassés le long des autoroutes".

Mégots, emballages... et masques

Selon l'enquête, 30% des personnes interrogées admettent jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture sur la route des vacances. Un chiffre qui stagne depuis 2015. De manière générale, plus d'un Français sur trois (38%) reconnaît jeter ses ordures sur la voie publique (27 % en 2015).

"Le jet de mégot, en particulier, reste très fréquent rapporté au nombre de fumeurs", souligne la Fondation. 12% des Français jettent ainsi leur mégot par la fenêtre de leur voiture, soit plus d’un fumeur sur 33. 8% des personnes interrogées reconnaissent qu’il leur arrive de laisser tomber un papier, un mouchoir ou un emballage dans la rue et ne pas le ramasser.

Les Français et la gestion des déchets - Fondation Vinci Autoroutes

Selon l'enquête, les plastiques sont les déchets que l'on retrouve le plus le long des autoroutes, suivis par les cartons et les métaux. L'étude révèle également que "5 % des Français interrogés, soit plus de deux millions de personnes, admettent avoir déjà jeté ou perdu un masque sur la voie publique".

Les principaux types de déchets ramassés le long des autoroutes - Fondation Vinci Autoroutes

Parmi les raisons invoquées, Plus de huit Français sur dix justifient leur geste par des poubelles trop pleines ou par l’absence de poubelles à proximité. 41% admettent ne pas vouloir garder les déchets avec eux pour les mettre à la poubelle plus tard.

Près de 9 Français sur 10 se sentent coupables

Paradoxalement, la grande majorité des Français (86 %) se sentent coupables lorsqu’ils jettent un déchet dans la rue, dans la nature ou par la fenêtre de leur voiture. Quasiment tous estiment que la présence de déchets sauvages nuit à l’image d’un lieu.

Mais en vacances, ils semblent oublier un peu trop vite les bons gestes à adopter. En effet, alors qu’ils sont 92 % à trier régulièrement leurs déchets au quotidien, "ils ne sont plus que 86 % à le faire sur leur lieu de vacances" (+3 points par rapport à 2015) selon Vinci. Et seulement 72 % d'entre eux disent le faire régulièrement sur autoroute.

Afin d'éviter de retrouver des tonnes de déchets au bord des routes, la Fondation Vinci nous incite à utiliser une gourde plutôt que des bouteilles en plastique, des couverts réutilisables plutôt que jetables et à privilégier des produits peu ou pas emballés. Il est également nécessaire de prévoir un sac pour conserver nos déchets jusqu’à la prochaine aire.

*Enquête Ipsos réalisée du 10 au 14 juillet 2020, par internet, sur 2.160 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française, âgées de 16 à 75 ans.