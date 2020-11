Auvergne: bien mais peut mieux faire pour le tri des emballages

Les auvergnats trient un peu plus leurs emballages ménagers que la moyenne des français. Mais il reste encore beaucoup de progrès à faire selon Citeo, l'entreprise chargée du recyclage des emballages ménagers et des papiers.

C'est beaucoup, mais pas encore assez. Les auvergnats ont fait des efforts pour trier les déchets recyclables. Citéo vient de publier les chiffres de la collecte en 2019. Tous les départements auvergnats sont au-dessus de la moyenne nationale (70 kilos) et de la moyenne régionale (71,4 kilos).

Allier

80 kilos d'emballages ménagers et papiers triés par habitant en moyenne sur un an (emballages légers : 22,5 kg/hab, verre : 30,7 kg/hab et papiers : 24,2 kg/hab).

Le département de l'Allier qui a déjà déployé à 100% l'extension des consignes de tri, c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire de chercher à savoir si un déchet peut être mis ou non dans la poubelle jaune; à partir du moment où c'est un emballage, il peut être recyclé dans les centres de tri du département.

Cantal

72,2 kilos d'emballages ménagers et papiers triés par habitant en moyenne sur un an (emballages légers : 18,4 kg/hab, verre : 31,37 kg/hab et papiers : 22,45 kg/hab).

Haute-Loire

77,2 kilos d'emballages ménagers et papiers triés par habitant en moyenne sur un an (emballages légers : 20,4 kg/hab, verre : 33,3 kg/hab et papiers : 23,5 kg/hab).

Puy-de-Dôme

78,4 kilos d'emballages ménagers et papiers triés par habitant en moyenne sur un an (emballages légers : 20,1 kg/hab, verre : 31,6 kg/hab et papiers : 26,7 kg/hab).