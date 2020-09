Auvergne : l'association SOS Serpents forme ses futurs bénévoles

L'association SOS Serpents a formé, dimanche 13 septembre, dix volontaires, appelés à devenir bénévoles et à intervenir auprès du grand public. Le but : aider quelqu'un qui se retrouve face au longiligne reptile, mais aussi sensibiliser sur cette espèce souvent diabolisée.

La journée fut longue pour les nouveaux bénévoles. Commencée à 9h30 le matin, elle s'est terminée à 19h30 le soir, après plusieurs heures de théorie (Powerpoint à l'appui), mais aussi de pratique. Tout le monde, une fois les explications et les gestes enseignés, s'est retrouvé dans le Puy de Marmant, près de Veyre-Monton, pour un cas pratique d'observation et de gestion face aux serpents dans leur milieu naturel.

Il y a d'abord eu de la théorie au programme pour les nouveaux bénévoles de SOS Serpents © Radio France - Léo Corcos

Mais pas de quoi faire peur à toute cette petite bande d'intrépides : aucun d'entre eux n'est novice. Tous ont déjà une grosse expérience associative, que ce soit au sein de l'Observatoire des Reptiles d'Auvergne (ORA) ou de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Ils ont donc déjà un contact certain avec la nature, et ils sont venus ajouter une corde à leur arc. Erwan est l'un d'entre eux : "Aider les gens à gérer un serpent, ça permet d'aider à la fois les gens, mais aussi la bête, pour éviter qu'elle ne se fasse tuer. L'idée c'est aussi de sensibiliser. Mes parents sont ophiophobes, ils ont peur des serpents. Mais l'autre jour, ma mère m'a accompagné observer : elle est restée à distance, avec des jumelles, mais elle a pu affronter sa peur". Un message qui va dans le sens de Samuel Gagnier, président de l'ORA : "Le serpent est une espèce mal aimée, mais surtout mal connue. Dès lors que les gens apprennent à connaître cet animal, leur peur s'atténue énormément."

Le groupe à la recherche des serpents. © Radio France - Léo Corcos

Coup de "chance", pour eux, ils ont pu trouver une petite vipère sous une toile, sur le domaine du Puy Marmant. Ils ont ensuite pu la prendre, et s'exercer à la prise en charge de l'animal pour une future intervention.

Le Puy de Marmant est une réserve naturelle, où sont menées des observations scientifiques © Radio France - Léo Corcos

Pour se saisir d'un serpent, n'oubliez pas vos gants ! © Radio France - Léo Corcos

Le reportage de Léo Corcos Copier

A l'arrivée, Marine, qui a manipulé l'animal, était "plutôt contente. J'avais plus peur de lui faire mal que peur pour moi. Et puis il suffit de faire les bons gestes, et ça roule", sourit cette militante de la LPO Auvergne.

Alors que faut-il faire si l'on croise un serpent ? La réponse de Samuel Gagnier

Samuel Gagnier, président de l'Observatoire des Reptiles d'Auvergne, explique quoi faire si l'on croise un serpent Copier

Tous les participants à la formation venaient du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire. Aucun ne venait de l'Allier, c'est pourquoi SOS Serpents recherche activement des bénévoles dans ce département.