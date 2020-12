Auvergne-Rhône-Alpes : 21 milans royaux équipés de balise GPS pour comprendre les causes de leur mortalité

Les oiseaux sont de plus en plus victimes de l'activité humaine et du réchauffement climatique. Un projet européen prévoit d'équiper plusieurs espèces de rapaces de balises GPS pour déterminer les causes de leur mortalité et mieux les protéger.

Le projet européen "LIFE Eurokite" né en 2020 est simple. Il prévoit de munir 615 milans royaux et 80 autres rapaces de balises GPS dans 12 pays européens entre 2020 et 2024. En Auvergne-Rhône-Alpes (Cantal, Haute-Loire, Loire) 25 milans royaux sont concernés. Ils seront équipés en 2021.

Le système permettra d'alerter en temps réel un partenaire local en cas de découverte d'un oiseau mort. Il pourra alors récupérer le cadavre et procéder à une autopsie, une radiographie et des analyses toxicologiques pour déterminer les causes de la mort.

Le but ? Lutter contre la mortalité liée à l'activité humaine (tirs, collisions avec des vitres ou des fils électriques) et proposer des solutions pour éviter les décès. En octobre, sept oiseaux ont été retrouvés morts dans la région dont deux étaient déjà d'ores et déjà équipés. L’Office Français de la Biodiversité (OFB) mène des enquêtes et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes portera plainte auprès des tribunaux à chaque fois.

Si vous découvrez un cadavre de milan royal ou d'un autre rapace, il faut contacter la LPO (sabine.boursange@lpo.fr ou 07 77 82 88 26) et le service départemental de l'Office français de la biodiversité.