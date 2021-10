Aux carrières d'Ensoulesse, défricher pour faire revivre la biodiversité

"Je suis en train de débroussailler la petite parcelle pour laisser la place à la pelouse qui repeuple cet endroit. Ça fait trois ans que c'était pas fait, il était temps." Alfonso, machette à la main enlève toutes les mauvaises herbes qui lui est possible de retirer. Il est membre de l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (Unicem). Ils étaient une quinzaine, ce vendredi matin, à s'être retroussés les manches pour aider à défricher une des parcelles du site des carrières d'Ensoulesse à Montamisé et ainsi aider à la préservation de la biodiversité.

Hormis les mauvaises herbes, il a aussi fallu couper les petits arbustes pour éviter que la parcelle ne se transforme en un espace forestier et ainsi préserver la nature d'origine du sol, propice au développement d'une biodiversité spécifique à ce type de sol. Parmi, les espèces, le papillon Mercure ou encore le criquet Tétrix déprimé, plus facilement observable dans le bassin méditérannée.

Une quinzaine de bénévoles ont aidé à défricher le site. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Biodiversité exceptionnelle

"On est sur des prairies qui sont de typologies méditerranéennes, explique Aline Fallourd chargée de mission à l'Unicem Nouvelle Aquitaine. Elles accueillent des espèces qui sont rares dans notre région mais pour ça, il faut que le sol soit bien dégagé. Là ça fait plusieurs années que le site n'est plus pâturé, ce qui fait que la nature a tendance à se développer et à s'enfricher. Le développement de cette végétation fait que les espèces intéressantes n'ont plus la place pour se développer parceque le milieu ne leur correspond plus. "

Sur la parcelle, il a aussi fallu couper les arbustes. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Des habitats qui diminuent

Ces parcelles, Julian Branciforti en a la charge. Il est responsable de l'antenne Vienne du conservatoire des espèces naturelles de Nouvelle Aquitaine. Le conservatoire est propriétaire de la moitié de la surface des carrières d'Ensoulesse.

"Les habitats de pelouse de calcaire font partie des habitats qui ont le plus régressé ces dernières années, raconte Julian Branciforti qui estime avoir une mission de protection de ces habitats. Là on est vraiment sur de la préservation de micro-habitat qui sont réduits à peau de chagrin aujourd'hui."