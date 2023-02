Aux Isles-Bardel, des paysans-boulangers ouvrent les portes de leur ferme et sensibilisent à la sécheresse

Six fermes du Calvados ouvrent leurs portes pendant l'opération "Salon à la ferme", du 18 au 24 février 2023, en amont du Salon de l'agriculture.

Le Salon international de l'agriculture se délocalise pour la troisième fois dans toute la France, et donc dans le Calvados . C'est l'opération "Salon à la ferme" : six exploitations du département ouvrent leurs portes au public entre le samedi 18 janvier et le vendredi 24 février 2023.

Une opération créée par le réseau de la Confédération paysanne pendant la crise sanitaire, après l'annulation du Salon de l'agriculture. Ce samedi 18 février 2023, c'est la ferme des Isles-Bardel (Calvados) qui ouvrait ses portes au public : une exploitation agrobiologique avec une soixantaine de vaches à lait, et où ils font pousser des céréales pour fabriquer leur propre pain.

"Canicule d'hiver"

Cette année, le thème du "Salon à la ferme" est la gestion de l'eau en agriculture paysanne : comment définir des priorités d'usage, aller vers une sobriété en eau ou encore accentuer la protection de l'eau potable contre les pesticides.

Un thème très important pour Josselin Peschet, paysan-boulanger de la Ferme des Isles-Bardel, qui a subi de plein fouet la sécheresse. Perché sur son moulin comme sur une estrade pendant la visite, il fait découvrir ses machines de travail, à commencer par sa nouvelle mélangeuse. Dedans il y met son blé... Et doit rajouter de l'eau.

"Les autres années, on n'en avait pas besoin. Normalement, le taux d'humidité du blé est entre treize et quinze. Cette année, avec la sécheresse, le blé est en dessous de douze, voire onze, raconte l'exploitant à la quarantaine de personnes présente. Il est tellement dur que le moulin n'arrive pas à la moudre comme il faut. Ça fait comme de la semoule."

Les cultures subissent ce que l'exploitant appelle une "canicule d'hiver".

"Tant qu'on ne vient pas sur le terrain, on ne se rend pas compte"

Le paysan-boulanger est pourtant habitué aux mauvaises récoltes l'été, car le sol agricole de Suisse normande est "défavorisé" . Sauf que cette année, l'hiver aussi est compliqué.

"Il n'a pas plu depuis presque trois semaines, rappelle-t-il. Ce n'est pas habituel." Une problématique que ses clients qui lui achètent son pain sur les marchés découvrent grâce à ces portes-ouvertes. C'est le cas de Stéphanie, qui habite à Condé-sur-Noireau : "On l'entend à la télévision ou autre, mais tant qu'on ne vient pas sur le terrain, on ne se rend pas compte. Je ne pensais pas que la situation était aussi dramatique."'

Josselin envisage d'arrêter sa production de maïs - trop gourmande en eau -, car elle est minime par rapport à ses autres cultures (3 ha sur 100). Mais il pense qu'à terme, certains producteurs seront obligés de s'arrêter complètement.

Six portes-ouvertes en tout

C'est pour cela que ces portes-ouvertes sont importantes pour lui et son exploitation. Avec son associé et frère Félix, ils

espèrent ainsi fidéliser toujours plus leur clientèle. "Comme ça, ils voient les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien", expose Josselin.

Cinq autres portes-ouvertes sont organisées dans le cadre de ce "Salon à la ferme" :

-Lundi 20 février - 14h-16h - Ferme Hauts d'Escures Saint Jean Le Blanc, dans les Terres de Druance. Elevage de vaches allaitantes et poulets de chair.

-Mercredi 22 février - 14h-16h - Ferme de la Bruyère, au Détroit, spécialisée dans l'élevage de moutons.

-Mercredi 22 février - 15h-17h - Ferme La Boite à fromage, à Aurseulles. Elevage de chèvres et de vaches.

-Jeudi 23 février - 14h-16h - Ferme du mouton noir, à Grandcamp-Maisy. Visite d'une ferme d'élevage ovin Adresse :

-Vendredi 24 février - 14h-16h - Ferme de la Ruelle, à Beaufour-Duval. Ferme laitière.

Une marche de soutien à l'agriculture paysanne est également organisée à Bayeux, ce samedi 25 février, à 10h.