Aux Sablons, des jeunes venus de toute l'Europe apprennent aux enfants du quartier à recycler le papier

Comment sensibiliser les plus petits des quartiers du Mans à l'écologie ? L'association Concordia Normandie-Maine a peut-être trouvé la solution : mercredi 26 juillet 2023, une dizaine de jeunes venus de toute l'Europe a proposé une journée "gratuité" devant l'Espal dans le quartier des Sablons. C'est la concrétisation de leur chantier international de 15 jours réalisé au Mans : une distribution de produits (jouets, livres, vêtements) donnés par des particuliers, le temps d'une après-midi pour les parents et les enfants du quartier, dans l'idée de les encourager à recycler et à réutiliser les produits.

Être utile à des personnes dans le besoin

Tout est gratuit et provient de dons récoltés au fur et à mesure de ces deux dernières semaines par ces jeunes entre 18 et 23 ans, venus de Slovaquie, d'Allemagne, d'Espagne, de Serbie et d'Ukraine. Pour Pauline Plaçais, responsable dans l'association Concordia Normandie-Maine, l'intérêt est double : "L'objectif, c'est de faire la promotion de l'économie circulaire et de la seconde main. On a tous chez nous des choses qui ne servent à rien et qu'on garde au cas où mais qui au final, ne serviront pas alors que peut-être que le voisin en a besoin. Donc là, l'intérêt c'est de pouvoir s'en débarrasser et de faire de la place dans nos placards et tout en étant utile à des personnes dans le besoin qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter à petit prix."

"L'impression de faire quelque chose de bien"

Ils ont aussi fait participer les petits à des ateliers, comme un qui consiste à fabriquer du papier à l'aide de vieux magazines. Safa, 11 ans, qui habite l'immeuble en face de l'Espal, fait tremper des petits morceaux dans un bol d'eau pour en faire de la pâte. "J'ai appris qu'avec du papier, on ne pouvait pas seulement écrire, on pouvait aussi s'en servir pour faire de la sculpture ou de la déco."

Avec elle, il y a Émile, 20 ans et étudiant à Paris. L'idée de cet atelier, c'est de "faire du papier recyclé pour sensibiliser les enfants à la surconsommation et leur expliquer qu'on peut employer les déchets dans la vie de tous les jours." Il est accompagné de deux étudiantes étrangères : Eudrana et Camelia, la première est Slovaque, la deuxième Ukrainienne. Grâce à cet atelier et au chantier international auquel elles participent au Mans depuis deux semaines, elles ont le sentiment de servir à quelque chose. "On échange avec les enfants et les gens d'ici, on leur parlent de l'économie circulaire, des problèmes environnementaux. C'est vraiment bien parce que c'est très important aujourd'hui, donc oui on a l'impression de faire quelque chose de bien."

