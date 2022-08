Aux Vallons-de-l'Erdre, l'état des terrains inquiète le club de football

Les clubs de foot amateurs pourront-ils recevoir les premiers matches de la Coupe de France ce week-end ? Rien n'est sûr… Avec la sécheresse, les terrains de football n'ont pas pu être arrosés et leur état s'est dégradé . Aux Vallons-de-l'Erdre, un regroupement de plusieurs communes en Loire Atlantique, le club de football, avec presque 300 licenciés, appréhende la rentrée et le retour des compétitions.

Ce n'est pas une pelouse, c'est un champ de vache

Sur le terrain de football de Saint-Mars-la-Jaille, aux Vallons-de-l'Erdre, la pelouse est sèche. Sur le gazon de Saint-Sulpice-des-Landes, le constat est le même, voire pire. "Ce n'est pas une pelouse, c'est un champ de vache", lance Gilles Versier, le président du club des Vallons-de-l'Erdre.

Or, c'est à cet endroit que le club doit recevoir dimanche un match, pour le début de la Coupe de France. Mais cette rencontre est compromise. Pour le président, la situation est inquiétante : "On ne doit pas accueillir en insécurité les adversaires et nos joueurs. C'est hyper dangereux. On peut se faire des blessures, articulaires et musculaires. C'est injouable, le ballon rebondit comme au basket."

Une reprise des entrainements compromise

À l'approche de la rentrée, la reprise des entrainements pour les enfants est aussi incertaine. "Les enfants, on dit qu'ils peuvent jouer n'importe où. Mais, il va falloir choisir la sécurité", annonce Gilles Versier. Les seules solutions pour le moment : jouer sur les terrains avec le plus d'herbe ou décaler les entrainements. Mais en cas de danger, le club devra annuler les séances.

800.000 euros en moyenne pour un terrain synthétique

Aux Vallons-de-l 'Erdre, les cinq terrains sont dans le même état. Pour Luc Lépicier, adjoint à l'aménagement du territoire, il va falloir trouver des solutions durables : "On va essayer de maintenir ce que l'on a aujourd'hui, mettre des gazons plus résistants. Peut-être qu'un jour il faudra se poser la question d'un investissement plus important pour pallier ce problème". L'investissement en question : une pelouse synthétique. C'est une des demandes du club des Vallons-de-l'Erdre. Mais le projet a un coût : 800.000 euros en moyenne pour un terrain.