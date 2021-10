On a tous un morceau de pain dur, une pomme un peu fripée ou une salade ramollie chez soi. Vous pensez les jeter ? N'en faîtes rien, vous pouvez encore les cuisiner ! Ce mercredi 6 octobre l'association "au bonheur des chutes" a organisé un atelier à Auxerre. Nous sommes allés prendre conseils.

Auxerre : comment lutter contre le gaspillage alimentaire en cuisinant ses restes et ses épluchures

Pratiquer le zéro déchets chez soi c'est compliqué mais en revanche pratiquer le zéro gaspillage c'est à la portée de tous. C'est le message qu'a voulu transmettre l'association Au bonheur des chutes. Elle a organisé, ce mercredi 6 octobre, un atelier à Auxerre pour apprendre à utiliser ou réutiliser nos aliments. L'atelier était animé par Aurélien de Villèle, le cuisinier de L'association poyaudine Le P.A.R.C

Des épluchures en chips et du pain en chapelure

Il ne manque pas d'idées pour nous éviter de donner à manger à notre poubelles, exemple avec les épluchures : "il y a un truc que j'aime bien faire, ce sont des chips, du sel, de l'huile, un passage au four !" le tour est joué ! Pour le pain dur, outre le classique pain perdu, on peut le transformer en chapelure ou l'utiliser dans un pesto "pour remplacer tout ce qui peut être pignons de pin, amandes ou graines" explique Aurélien. Il y a aussi la dresch de brasseurs, un résidu de brassage de céréales qui permet de faire de la pâtisserie par exemple.

La quinzaine d'auditeurs présents picorent les conseils d'Aurélien. © Radio France - Thierry Boulant

Réutiliser l'entièreté de ce que l'on ramasse c'est quelque chose de fantastique (Christian)

La quinzaine d'auditeurs présents picorent les conseils d'Aurélien. C'est le cas de Claire : "moi le pesto je ne le faisais pas, j'achetais tout fait et je me dis que c'est tout simple !". Laurence, elle ne connaissait pas la dresch : "C'est vraiment une curiosité. Je vais me trouver un brasseur qui va m'en donner ou à qui je vais pouvoir en acheter". "C'est vrai que réutiliser l'entièreté de ce que l'on ramasse c'est quelque chose de fantastique" estime de son côté Christian.

Mais le meilleur conseil donné par Aurélien est une évidence : avant de cuisinier, réfléchir au quantités.

