"On avait l'impression d'être sur une île" : dix ans après Xynthia, une habitante de la Dive se souvient

"On était entouré d'eau, ça fait drôle !". Dans sa maison, qui fait partie de la dizaine d'autres toujours jonchées sur le Rocher de la Dive, à Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée), Florine* se souvient de ce matin du 28 février 2010, après le passage de la tempête Xynthia qui a coûté la vie à 29 habitants de La Faute-sur-Mer, à quelques kilomètres de là. La retraitée, réveillée par son petit-fils de 6 ans, est loin de s'imaginer l'ampleur des dégâts. "Quand on se réveille, on a l'impression d'être sur une île, d'être redevenu une île, comme autrefois, parce que le Rocher de la Dive était une île !" raconte l'aînée, dix ans après. Elle n'a pas vécu, comme d'autres, de traumatisme ce jour-là : "Finalement, on était en sécurité, là, sur notre île, tranquille... On a ensuite été héliporté à l'Aiguillon".

Son petit-fils apeuré

Malgré tout, son petit-fils, âgé de 6 ans à l'époque, a été marqué par l'épisode rocambolesque. "Comme les voisins d'en bas ont été héliportés par un gros Dragon de l'armée, il les a regardés un moment, les voyant suspendus dans l'air... Il n'a pas mangé, est resté un moment sur le coin du canapé, il ne voulait pas monter dans l'hélico, il avait peur... puis, après, il est parti avec", témoigne la grand-mère.

Le comble pour le petit ? "Quand il racontait ça à l'école, les autres ne voulaient pas le croire ! Ça l'agaçait !" sourit la retraitée.

*Le prénom a été changé