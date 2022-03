Avalanches : une saison hivernale exceptionnelle, très peu d'accidents mortels en Savoie et Haute-Savoie

"C'est une année exceptionnelle", souligne l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena). L'hiver 2021-2022 a été marqué par le peu de morts dans les avalanches en Savoie et Haute-Savoie. Cette situation, quasi jamais vue en 50 ans, serait due à une météo très favorable.

La saison est loin d'être terminée mais déjà une tendance se confirme en montagne. Il y a eu cette saison beaucoup moins d'avalanches que d'ordinaire. Le nombre d'accidents est en baisse spectaculaire dans tous les massifs et notamment dans les Alpes du Nord, en Savoie et Haute-Savoie. On a compté quatre morts depuis octobre sur l'ensemble des massifs français -tous ces accidents ont eu lieu en Savoie et Haute-Savoie- c'est très peu à cette époque de l'année, mi-mars.

Du jamais vu depuis 50 ans

En moyenne en France, les avalanches sont à l'origine de 30 décès chaque année, entre octobre et septembre. De fait, quatre décès à la mi-mars c'est du jamais vu depuis plus de 50 ans, depuis la création du suivi statistique de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena). Cela s'explique assez simplement pour Fréderic Jarry, chargé de mission à l'Anena. "Cela s'explique par la météo et les conditions au cours de la saison, avec des grandes périodes un peu sèches. Il y a eu peu de perturbations qui vont amener de la neige, du vent et des conditions d'instabilité du manteau neigeux. De fait, on a eu beaucoup moins d'incidents et d'accidents." La neige insuffisante n'a donc pas incité aux pratiques hors-piste, le manteau neigeux est resté stable.

"Il ne semble pas qu'on ait eu aussi peu de mort depuis ces 50 dernières années" - Fréderic Jarry, chargé de mission à l'Anena

Attention aux avalanches de printemps

On a compté 15 avalanches impliquant des personnes en Savoie et Haute-Savoie. La baisse est spectaculaire mais le bilan de l'année loin d'être encore définitif. "Si on reprend l'année dernière, qui avait été une année inversement exceptionnelle avec 40 décès, on avait eu 17 décès sur le mois de mai et début juin. La saison n'est pas finie. Si le printemps ets un printemps normal, pas comme l'année dernière, on risque d'avoir un bilan très faible cette année", explique le spécialiste. Mais attention au revers de la médaille, en station, sur les pistes moins enneigées mais plus fréquentées, où le nombre d'accidents là est en augmentation.