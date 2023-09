Avant de nouvelles voitures électriques la vallée d’Aspe attend des bornes de recharge supplémentaires

La voiture électrique prend de plus en plus de place dans le parc auto ces dernières années. Elle est même mise en avant par le président de la République, qui vient d’annoncer la mise en place d’un leasing de 100 euros pour permettre aux familles les plus modestes de louer ou d’acheter une voiture électrique. Pourtant, pas toujours évident de recharger sa voiture, surtout dans les endroits un peu enclavés comme la vallée d’Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques.

« Une Tesla fait sauter le compteur »

Claire Lagandogne, la gestionnaire du gîte communal d’Accous, en a fait les frais cet été. Avec une seule borne de recharge à 50 km à la ronde, certains de ses clients se sont branchés un peu n’importe où. « Ils se branchent sur une prise classique pour un sèche-cheveux, mais pas du tout adaptée. Une Tesla nous fait sauter le compteur par exemple. »

Normalement, elle n’a pas le droit de refacturer de l’électricité à ses clients. Mais avec la hausse des prix elle n’a pas eu le choix. « Le coût dépend de la voiture, si c’est une charge rapide ou lente. On ne sait pas vraiment donc on leur demande un prix libre. » En général, les clients donnent « entre deux et cinq euros, ce qu’ils dépensent normalement sur une borne », précise Claire Lagandogne.

Les clients de Claire Lagandogne ont dû se brancher sur une prise électrique classique, pas du tout adaptée © Radio France - Fanny Narvarte

1.400 bornes d’ici 2025

Le maire de la commune prend aussi le problème au sérieux. « Quand on a une voiture électrique à Accous, à Bedous voire à Urdos en haute vallée, sans borne, ça devient compliqué ou alors on recharge chez soi. Le touriste en vacances doit trouver une borne. Il ne peut pas aller chez les gens pour leur demander de se brancher. »

Pour obtenir une borne, l’édile doit faire une demande auprès du syndicat de l’énergie des Pyrénées-Atlantiques. Mais forcément ça a un coût, en moyenne 1.500 euros pour une commune avec l’aide de subventions. Le syndicat des énergies a d’ores et déjà annoncé installer 1.400 bornes d’ici deux ans dans le département.