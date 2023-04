Avant l'été, débroussailler autour de son habitation peut limiter le risque d'incendies

En Charente-Maritime, 72 communes situées proches ou à l'intérieur des massifs forestiers classés risque feu de forêt sont soumises à des obligations légales de débroussaillement. Ces zones sont principalement situées autour de cinq secteurs sur l'île d'Oléron, l'île de Ré, dans la Double Saintongeaise à l'extrême sud du département mais aussi sur la presqu'île d'Arvert où se trouve notamment la forêt classée de la Coubre. C'est d'ailleurs dans ce massif que la préfecture avait donné rendez-vous pour un exercice de démonstration.

ⓘ Publicité

Un dispositif qui devrait être connu de tous

Avant de pénaliser les riverains, le préfet de Charente-Maritime, Nicolas Basselier (à gauche) va d'abord proposer des actions de sensibilisation © Radio France - Lucas Bouguet

"L'obligation légale de débroussaillement est un dispositif qui devrait être connu de tous", assure Nicolas Basselier sur le parking de l'Embellie, dans le massif forestier de la Coubre. Derrière lui, une "brigade verte" est en train de débroussailler une bande de 10 à 15 mètres de profondeur entre la D25 et les arbres, pour le compte de l'Office nationale des forêts, garant des forêts domaniales. Pour l'ONF et les sapeurs-pompiers, cette "obligation légale de débroussaillement (OLD) permet de protéger le milieu naturel, les biens et les personnes". Pour les particuliers, la règle change un peu. Si la propriété se situe proche de massifs forestiers classés à risque, il est impératif de débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de son habitation. Une opération obligatoire dès que la végétation dépasse 40 cm de haut. Le non-respect de cette obligation peut vous exposer à une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros.

Actions de sensibilisation

Avant les contrôles et les sanctions des autorités, la préfecture va programmer dans les prochaines semaines, 4 réunions d'informations pour sensibiliser les riverains sur cette obligation de débroussaillement. Un temps d'échanges important où tout le monde pourra poser ses questions. Des actions de sensibilisation qui s'inscrivent dans un cadre plus général souhaité par le chef de l'Etat après les importants incendies que la France a connu l'été dernier, notamment en Gironde où p lus de 30 000 hectares de pins sont parti en fumée . Les habitants se trouvant dans les communes concernés par ces OLD ont normalement tous reçu dans leur boîte aux lettres un dépliant sur ces actions de débroussaillement.