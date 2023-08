Avant le Festival de Loire, la ville d'Orléans pompe à nouveau dans le fleuve pour alimenter le canal

C'est une pratique qui fait polémique à chaque Festival de Loire , depuis la première fois que la ville d'Orléans l'a mise en œuvre, en 2019 . Le pompage de l'eau de la Loire pour remplir le canal d'Orléans débute ce lundi 28 août. La pompe est opérationnelle au niveau du fleuve, un long tuyau a été installé le long du pont Thinat et de la digue, et les deux tuyaux qui permettront de rejeter de l'eau dans le canal à raison de 60 m3 par heure sont en place.

0,05% du débit de la Loire

"Ce pompage est effectué dans les eaux superficielles de la Loire, non dans les nappes phréatiques, et sous le contrôle du service Eau et environnement de la Direction départementale des territoires", précise la ville dans un communiqué. Cette ponction "représente seulement 0,05% du débit en Loire", "l’eau pompée en Loire pour remplir le canal d'Orléans retournera, à la suite du Festival, dans le fleuve royal", conclut la ville.

Quel message sur la transition écologique ?

Des précautions qui ne suffisent pas à convaincre l'écologiste Emmanuel Duplessy, conseiller municipal d'opposition. "On n'a toujours aucune donnée sur un éventuel impact sur la biodiversité, réagit-il. Et cela intervient dans un contexte global de restriction de l'usage de l'eau, notamment pour les agriculteurs. Or la question de la gestion de l'eau - pour quoi faire ? pour qui ? - cristallise des tensions dans la société, on l'a bien vu la semaine dernière avec le convoi de l'eau, et là, au nom du divertissement, la ville d'Orléans est autorisée à prélever de l'eau dans la Loire : c'est un peu difficile à comprendre."

Et l'élu de rappeler que l'opposition de gauche demande depuis déjà trois éditions qu'on réfléchisse à une autre date et à un autre contenu pour le Festival de Loire : "Une autre date qui permette une meilleure navigabilité, et un autre contenu qui soit davantage cohérent avec la transition écologique. Car c'est tout de même regrettable de devoir à chaque fois remettre de l'eau dans le canal pour faire naviguer des bateaux qui, par ailleurs, viennent en grande partie par la route. Cette réflexion-là n'a malheureusement toujours pas débuté", déplore Emmanuel Duplessy.