Avec l'application Nav&Co, découvrez la biodiversité en naviguant

Nav&Co permet de découvrir ce qui se trouve sous la mer pendant la navigation. Une application créée en Bretagne par le Shom (le service hydrographique et océanographique de la Marine) et l'Office Français de la biodiversité et qui a déjà séduit plus de 4000 utilisateurs.

Comment signaler un lieu remarquable ou une réglementation particulière en mer? C'est impossible contrairement à la terre ferme. D'où l'idée de l'application Nav&Co.

Elle a été créée en Bretagne par le Shom, le service hydrographique et océanographique de Marine et par l'Office français de la biodiversité dans le cadre du projet Life Marha, projet européen pour améliorer l'état des habitants marins.

Une application qui permet aux plaisanciers de découvrir la biodiversité qui les entoure. Ce qu'il y a sous la surface de l'eau.

"Plus de 1000 points d'intérêt environnementaux sont présents sur Nav&Co" explique Clarence Labbé responsable sensibilisation de Life Marha pour l'OFB. "En un clic, on accède à une photo ou à un texte explicatif. On y découvre par exemple les herbiers présents sous l'eau ou bien l'existence d'une réglementation en vigueur dans le secteur où on navigue par exemple concernant la protection des oiseaux et de leur nidification."

Ce travail pédagogique a été réalisé par 30 gestionnaires d'aires marines protégées de Bretagne.

Pour l'instant Nav&Co n'est déployée que pour la zone de navigation allant du Mont-Saint-Michel au Croisic. Mais elle pourrait l'être pour tout le littoral français si l'intérêt des plaisanciers est important. Cela semble le cas, puisque 4000 personnes ont déjà téléchargé l'application qui n'est disponible pour l'instant que sur Androïd.