Avec l'école élémentaire Saint-Exupéry de Joigny, France Bleu Auxerre s'engage pour nos arbres et nos forêts

Entre la rivière et la forêt, Joigny a un patrimoine naturel magnifique. Depuis quelques années, l'ONF expérimente la plantation de nouvelles espèces moins sensibles au réchauffement climatique.

Pour cette sortie nature, il s'agit de planter avec les élèves, des arbres qui viennent du sud, quatre essences différentes. Le premier, c'est du pin maritime, pin des Landes, d'origine méridionale. Le second est plus classique dans nos forêts, c'est un chêne, mais un chêne un peu particulier, du chêne pubescent, lui aussi plus méridional.

Pour le troisième, on est dans un environnement un peu plus expérimental encore moins habituel que les deux précédents. C'est du noisetier de Byzance, un noisetier turc qui donne des grands arbres par rapport aux noisetiers que l'on a chez nous. Le quatrième, c'est une essence plus traditionnelle de nos forêts bourguignonnes, du poirier sauvage.

Encadré d'un adulte pour deux enfants, il s'agit pour cette journée spéciale de replanter toute une parcelle.

Nathalie Rivaud, animatrice à France Bleu Auxerre, plante avec deux élèves un chêne pubescent. © Radio France - Vinent Vivien

Les élèves sont tous sensibilisés aux problématiques écologiques. Antonin nous raconte "Si on préserve pas les forêts, il n’y en aura plus. On pourra plus respirer puisque c'est les arbres qui nous font respirer et qui nous donnent de l'oxygène. La terre manque d'arbres. Et du coup, plus de CO2 qui augmente et il fait de plus en plus chaud sur la terre."

Pour découvrir cette expérience magnifique avec les enfants, France Bleu Auxerre vous propose ce reportage vidéo de 7'.