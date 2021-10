Avec la brigade de l'environnement de Denain qui traque les auteurs de dépôts sauvages

Frédéric Simpère et Sullivan Hennevin policiers municipaux à la brigade environnement de Denain constatent un dépôt sauvage

Devant la maison du Faubourg du Château, des meubles, télévisions, pots de peinture s'amoncellent, les locataires ont bien prévenu le service gratuit des encombrants du SIAVED, mais Frédéric Simpère le responsable de la brigade environnement constate un décalage de déclaration.

"De matelas et bois" on est passé à un tas de déchets, déposés par d'autres voisins. Les agents demandent aux locataires de déposer leurs encombrants à 18h la veille de la collecte la prochaine fois pour ne pas inciter d'autres à mettre leurs encombrants. L'homme doit également ramasser le pot de peinture pour le déposer ensuite à la déchetterie de Denain ou de Douchy les Mines juste à côté

Ça pollue fortement les terrains, pour les insectes la peinture c'est pas bon, ça n'a rien à faire dehors !

Le responsable de la brigade qui constate que souvent les produits chimiques sont dissimulés dans des sacs plastiques, qui partent ensuite à l'incinérateur "ce qui peut être dangereux" explique t'il.

C'est notamment pour lutter contre ce genre de dépôts qu'Anne Lise Dufour la maire PS a lancé cette brigade, car tous les mois le service propreté de la ville ramasse 34 tonnes de déchets, beaucoup de temps et d'argent dépensés pour la commune selon l'élue.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Une cinquantaine de contraventions déjà dressées

Un peu plus loin dans le quartier une dizaine de sacs poubelles dont certains ouverts devant la borne d'ordures ménagères alors que beaucoup de déchets auraient pu partir dans la borne de tri sélectif qui elle est vide. Des bouteilles d'eau, du carton mélangés à des ordures ménagères de quoi agacer Sullivan Hennevin policier à la brigade qui travaillait avant au service propreté de la ville

Pour l'image de la ville c'est décevant ! ça dégrade la ville, ça me met fortement en colère

Les agents de la brigade environnement peuvent fouiller dans les poubelles pour démasquer d'éventuels contrevenants © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Les agents peuvent fouiller dans les poubelles pour retrouver des indices identifiant les contrevenants. Des agents qui peuvent être alertés par un numéro vert dédié à la propreté, via l'application Tell My City qui permet de recenser directement les incivilités dans la ville, ou directement sur le terrain.

Après une phase de prévention pendant un mois, les agents commencent à verbaliser avec des amendes qui peuvent aller de 35 euros pour un stationnement gênant qui empêche la collecte des déchets, à 68 euros pour une poubelle mal rangée à 1500 euros pour un dépôt sauvage avec une voiture, et le message commence à passer assure Frédéric Simpère

Ça commence à venir, ça va être un travail de longue haleine mais on va y arriver

Une cinquantaine de contraventions ont déjà été rédigées avec parfois aussi du travail non rémunéré en partenariat avec le parquet de Valenciennes.

Une brigade dédiée saluée par Maxime Mortier le responsable de la police municipale qui peut se concentrer sur d'autres missions selon lui.