Avec la chaleur, les tiques sont de retour, et les maladies avec

Le printemps et l'été sont les périodes les plus favorables au développement des tiques. Ces insectes peuvent transmettre certaines maladies. Voici quelques précautions à prendre avant de partir en balade, dans les forêts de la région.

La chaleur est de retour ce weekend, avec plus de 30°C degrés par endroits en Occitanie, et encore plus la semaine prochaine. Et cette hausse des températures, c'est un paradis pour les tiques, qui sont de sortie... Elles adorent la chaleur. Le problème, c'est que ces insectes peuvent transmettre certaines maladies, dont la maladie de Lyme, qui peut entraîner des douleurs chroniques dans les articulations, mais aussi parfois des paralysies.

Se faire piquer et tomber malade reste un risque limité, mais il faut être prudent explique le docteur Raouf Ghozzi, grand spécialiste de la maladie de Lyme. Avec lui, le centre hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), est devenu un un centre de référence national pour les maladies vectorielles à tiques : "heureusement que toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie de Lyme, mais elle peut contenir d'autres agents infectieux. Suite à une piqûre de tique, si elle est infectée, on a un risque de 6 à 7% environ d'attraper la maladie".

Quelques conseils, si vous allez marcher dans la nature : d'abord, préférez les sentiers. Evitez les herbes hautes, sur lesquelles les tiques aiment se percher. Mettez un pantalon plutôt qu'un short, et surtout, de couleur claire, pour pouvoir repérer plus facilement les insectes. Inspectez votre corps après votre retour de balade. Si vous trouvez une tique sur la peau, enlevez là avec un tire-tique. Evitez la pince à épiler si possible, explique le Dr Raouf Ghozzi : "il ne faut pas pincer l'estomac de la tique, car elle risque de dégorger ce qu'elle a dans la salive". La tique aime aussi se cacher dans la fourrure des animaux, donc brossez régulièrement votre chien après la balade.

Une carte de la tique créée par l'INRAE

Une équipe de chercheurs de l'INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) a réalisé une carte sur la présence des tiques en France. Et l'Occitanie est concernée, avec d'abord le nord de la région, qui est un terrain très favorable. Le Lot en entier, mais aussi l'Aveyron, et une partie du Tarn (le Gaillacois et la Montagne noire).

Autre zone à risque : le piémont pyrénéen, avec la Bigorre, le Comminges, le Couserans, le pays de Foix, et la Haute-Vallée de l'Aude. Il faut dire que la tique aime bien les forêts et les hautes herbes.

30% de tiques dans nos propres jardins !

Entre ces deux zones, une dernière, relativement épargnée : la région toulousaine, le Gers et le Tarn-et-Garonne. La tique ne se plaît pas en bord de mer, et elle est peu présente dans le Narbonnais, et le long de la Méditerranée.

Mais ce n'est pas forcément en balade que le risque est le plus fort : "on a constaté qu'il y avait 30% de tiques dans nos propres jardins !" explique le Dr Ghozzi.

