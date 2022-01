Avec la douceur, on trouve des champignons en Dordogne

Jusqu'à maintenant, il n'a pas fait très froid en Dordogne. Le thermomètre a même dépassé les 18 degrés ces derniers jours. Une température idéale pour les champignons, qui poussent encore dans les bois périgourdins.

Chanterelles et pieds-de-mouton

Pas de froid, si ce n'est quelques jours de gel, et de l'humidité : c'est la parfaite association pour permettre aux champignons tardifs de pousser. C'est le cas des chanterelles jaunissantes, qui poussent dans les bois de pins, des chanterelles en tube que l'on trouve sous les châtaigniers ou les pins, ou encore des pieds-de-mouton. En revanche, on ne trouvera pas d'espèces précoces comme des cèpes ou des girolles.

Changement climatique

Il n'est pas rare de trouver des chanterelles à cette période de l'année, explique Daniel Lacombe, membre de la société mycologique du Périgord. "Je me souviens qu'en début 2012, il y avait encore pas mal de champignons qui poussaient dans les bois, au début du mois de janvier. Tant qu'il n'y a pas de trop gros froid sur une trop longue période, ça peut pousser encore", explique-t-il. Selon lui, c'est le climat qui est responsable. "On a des champignons qui suivent le climat. On a des choses étonnantes cette année. Par exemple, on a eu des girolles jusque fin novembre or la girolle est un champignon qui aime plutôt la chaleur", indique-t-il.

Si les températures ne viennent pas à baisser trop brutalement dans les prochains jours, on devrait pouvoir trouver des champignons encore pendant quelques temps. "Et comme les chanterelles poussent près des pins, elles sont quand même protégées du froid par les aiguilles de pin", conclut Daniel Lacombe.