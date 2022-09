Avec la fin de l'été, le pull fait son retour dans les rues de Mont-de-Marsan

Dans les rues ensoleillées du centre-ville de Mont-de-Marsan, certains ont déjà renfilé les vestes quand d'autres profitent encore de la chaleur. "C'est très embêtant de s'habiller : il fait très chaud l'après-midi et très froid le matin, donc c'est compliqué !", s'exclame Cléo, une adolescente. "On met un pull le matin et on reste en tee-shirt ensuite l'après-midi". La jeune Montoise a opté pour un blazer par dessus son tee-shirt, mais elle se tient prête à ressortir les vêtements d'hiver : "Je suis à deux doigts de ressortir la doudoune le matin !", assure-t-elle en précisant qu'elle est frileuse. "La prochaine étape, c'est attendre qu'il fasse vraiment trop froid, même en journée, pour pouvoir sortir la doudoune, ça c'est mon objectif !"

D'autres préfèrent ajouter une couche supplémentaire, comme André : "Quand on a l'habitude de sortir en chemise car il fait 30 degrés et qu'en ouvrant les volets, on constate qu'il fait froid, on se couvre ! Donc je mets un maillot de corps Damart© sous ma chemise, car je suis en costume, et je n'oublie pas la veste !", ajoute-t-il en souriant.

Profiter de la fin de l'été et se projeter dans l'automne

Mais pour beaucoup de Montois, ces températures un peu plus douces sont une bénédiction après un été caniculaire, avec des pics de chaleur allant jusqu'à 40 degrés. "Cet été, c'était pesant : on ne sortait plus, on restait chez soi les fenêtres fermées, alors que maintenant on peut profiter du soleil dehors !", s'enthousiasme Dominique. "Il fait frais la nuit donc on peut dormir, et la journée on profite sur la terrasse et du barbecue, et j'ai la chance d'avoir une piscine, donc on en profite plus longtemps !" De son côté, Christine peut enfin s'occuper de son jardin : "Toutes mes plantes ont grillé cet été à cause de la chaleur, donc j'arrache tout. Je peux donc m'en occuper le matin, car l'après-midi il fait encore chaud donc je profite de l'arrière-saison au bord de la piscine." Elle a d'ailleurs l'impression que l'automne n'a pas encore commencé.

Dans la boutique de vêtements Rosalie, située dans le centre-ville, Pascale, la gérante, a déjà vendu des pulls : "Assez peu en laine, évidemment, mais j'en vends déjà ! Ce sont des personnes qui ont envie de voir en avant-première les nouveautés, qui veulent trouver rapidement leur taille et qui se projettent déjà dans l'automne." Elle reconnaît avoir déjà de plus en plus froid le matin : "10 degrés dès qu'on sort le matin, ça donne envie de se couvrir. L'été est fini, on en a bien profité, il est temps de passer à l'automne !" La prochaine étape, c'est de mettre la collection d'hiver sur les cintres, mais il faut attendre tout de même que les températures chutent encore un peu.