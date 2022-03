Avec la poubelle jaune, Pays de Montbéliard Agglomération espère accélérer le tri

C'est une petite révolution pour le quotidien des habitants du Pays de Montbéliard qui s'est jouée jeudi soir en conseil d'agglomération. PMA adopte la poubelle jaune pour la collecte des déchets recyclables, tournant le dos aux fameux points R où l'on venait déposer en apport volontaire ses déchets papiers, cartons et plastiques.

Un choix plutôt tranché (64 voix en faveur du passage aux poubelles jaunes contre 43 pour le maintien des points R), malgré un débat nourri. Certains maires ont consulté leur population qui s'est souvent prononcée pour le statu quo.

Le bac à la maison est le meilleur encouragement au tri

"Dans mon village, 66% des personnes exprimés ont fait le choix du maintien en point R", explique Joel Vernier, le maire d'Abbévillers. "J'aurais préféré que la population soit consultée au niveau de l'agglomération", ajoute Christian Quenot, le maire de Courcelles-les-Montbéliard.

Les défenseurs du bac jaune n'étaient pas en reste. "La poubelle jaune est un moyen pédagogique et politique pour dire qu'on s'engage pour l'environnement", avance Eric Lançon, conseiller d'opposition à Montbéliard. "Pour ceux qui n'ont pas le réflexe du tri, le bac à la maison est une incitation supplémentaire" ajoute Patrick Froehly, le maire de Lougres.

Les poubelles jaunes s'amassent en ville © Maxppp - Jean-Marc Loos L'Alsace

Cette poubelle jaune s'accompagne d'une redevance incitative où les foyers paieront en fonction des déchets qu'il produisent. C'est l'autre révolution du moment. Le précédent tarif était adossé à la valeur locative du logement. Pour certains, habitant de grands logements en ville, la facture peut être divisée par deux. Pour d'autres, familles dans les quartiers ou habitants de l'ex CC3C, c'est l'inverse.

"L'objectif est d'accroître le recyclage de nos déchets", détaille Charles Demouge, le président de l'agglomération. "Avec cette nouvelle collecte, le coût total du traitement des ordures ménagères va forcément grimper. Et comme le service doit s'autofinancer, la redevance appliquée aux habitants sera elle aussi en hausse".

70 % des déchets dans nos poubelles n'ont rien à y faire.

L'ambition est de réduire les déchets ménagers incinérés et d'augmenter la collecte des recyclables destinés à être valorisés. Coté ménagers, l'agglo de Montbéliard devra passer de 237 kilos par an et par habitant, actuellement, à 150 kilos, demain. A l'inverse, en recyclage, il faudrait passer de 60 à 100 kilos collectés par an et par habitant. "Aujourd'hui, 70 % des déchets qui se trouvent dans la poubelle classique n'ont rien à y faire" explique Daniel Granjon, le vice-président de PMA, artisan de cette réforme.

Et l'on revient à la poubelle jaune. "Lex communauté de communes des trois cantons est parvenue à un volume de 110 kilos par an et par habitant (contre 237 pour le reste de l'agglo)" explique Nicolas Pacquot, le maire d'Etouvans. "Ce n'est pas la poubelle jaune qui les fait trier, mais la redevance incitative".

La nouvelle redevance prévoit une part fixe qui inclut douze levées annuelles de la poubelle de déchets ménagers. Toute levée supplémentaire est facturée.

Le nouveau système de collecte des bacs jaunes en porte-à-porte sera mis en place dès 2023 dans les 72 communes de la grande agglomération. Certains point R, notamment ceux qui sont enterrés, resteront en service.

La communauté Emmaüs impactée directement par le recul des point R

L'une des victimes collatérales du nouveau système de collecte des recyclables en porte-à-porte est la communauté Emmaüs de Montbéliard qui valorise les papiers et cartons issus des points R. Demain, ces papiers et cartons partiront directement en centre de tri, privant Emmaüs de cette activité, alors qu'elle vient d'acheter l'ancienne co-compostière de Fesches-le-Châtel pour y investir dans une machine de traitement des papiers.

"L'année dernière, on a fait 2800 tonnes de papiers", explique Thierry Rosselot, le directeur de la communauté Emmaüs. "Ces papiers viennent principalement des point R. C'est une perte financière importante qui pèsera sur nos investissements et sur le revenus des compagnons que l'on extrait des minima sociaux." L'agglomération réfléchit à la meilleure manière de soutenir cette activité de recyclage de la communauté Emmaüs.