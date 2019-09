Avec la sécheresse, la rivière de l'Indre ressemble plus au Marais Poitevin

La situation devient de plus en plus préoccupante pour la rivière de l'Indre. Son débit ne cesse de baisser depuis le début de l'été. La végétation sous-marine prolifère et transforme la rivière en marécage. Les affluents et les bras secondaires de l'Indre sont quasiment voire complètement à sec.