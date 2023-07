Avec la sécheresse, les comités contre les feux de forêts de l'Hérault renforcent leurs actions cet été

Ils sont devenus indispensables dans l'Hérault. Les 42 comités communaux contre les feux de forêts (CCFF) lancent leur activité estivale. Ils sillonnent les villes et villages du département pour détecter les situations à risque ou les potentiels débuts d'incendie. Avec la sécheresse, de plus en plus d'interventions sont nécessaires.

Les CCFF doivent donc adapter leurs actions. "On a élargi les horaires de patrouille, on commence dès 9h00 le matin et on va jusqu'à 22h00 le soir", explique Philippe Cabrol, président des comités de l'Hérault. Les agents ont en effet remarqué qu'avec les canicules à répétition, les gens sortent surtout tôt le matin ou tard le soir, c'est donc à ces moments-là que les risques de feux sont les plus importants. Cela permet aussi d'aller à la rencontre des habitants et promeneurs pour leur rappeler les bonnes attitudes.

Deux nouvelles communes équipées en 2023

Chaque année, de nouvelles communes créent leur CCFF. En 2023, deux villages héraultais ont lancé un comité : Vias et Saint-Vincent-de-Barbeyrargues. "Les maires se rendent compte de leur nécessité, confie Philippe Cabrol. Ils font face à des incendies de plus en plus réguliers, des habitants de plus en plus inquiets." Il faut ajouter que les pompiers sont fortement mobilisés dans les grandes villes et sur les grands incendies, ce qui limite leur capacité d'intervention ailleurs.

Les comités communaux peuvent donc éviter beaucoup d'interventions aux pompiers, en agissant avant que le feu ne prenne trop d'ampleur. Les CCFF sont composés exclusivement de bénévoles. Dans l'Hérault, 1.350 femmes et hommes les composent, mais il en manque. "On cherche toujours des volontaires, sur toutes les communes. Si des gens sont intéressés, ils peuvent nous appeler !", précise Philippe Cabrol.

